Avant les congés d’été, la municipalité a offert une calculatrice pour les CM2 de l’école Lucie Aubrac

En cette fin d’année scolaire, Monsieur Le Maire, Giovanni Lanni, avaient convié les futurs collégiens givrotins afin de leur offrir un petit cadeau.

Ainsi, à l’approche de leur passage au collège, les élèves de CM2 de l’école Lucie AUBRAC ont reçu une calculatrice offerte par la Municipalité, un outil qui les accompagnera dans la poursuite de leurs apprentissages.

Cette petite cérémonie de remise a été l’occasion de saluer le travail accompli par les élèves durant leurs années d’école primaire et de partager un moment en présence des élus : Monsieur le Maire, Sabrina VAILLEAU-LANNI, 1ère Adjointe en charge de l'Administration générale, de la Communication, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Education et des Familles, Helene AMENDOLA, Directrice de l’établissement, les enseignantes ainsi qu’une partie de l’équipe du service Jeunesse.

Un moment important pour les jeunes qui marque la fin de leur scolarité en élémentaire et le début de la grande aventure collégienne.



Amandine Cerrone

Photos fournies par la Municipalité