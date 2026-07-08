Courir autrement : Un Maratrail convivial, seul ou en équipe, est ouvert à tous le 13 septembre à Moroges

L’objectif est de courir 42 km au départ de l’Eglise de Moroges le 13 septembre prochain. Mais pas de panique, il est possible se répartir la distance à plusieurs et de souffrir en équipe car le plus important est de garder le sourire !

Un rendez-vous de la rentrée qu'on ne présente plus. Nous parlons bien entendu du relais-trail de Moroges. 150 participants avaient pris le départ de la précédente édition en 2025. Des boucles de 6 km vont être tracées pour que la multiplication soit facile. Cette année, un nouveau parcours sera proposé aux coureurs pour apprécier davantage la vue sur le Mont Brogny.

Ainsi ,une personne seule devra réaliser 7 boucles pour obtenir ses 42 km. Cependant, pour les moins sportifs, il est possible de constituer des équipes jusqu'à 6 participants pour réduire la distance.

Comme tout évènement convivial, les déguisements sont autorisés voir même encouragés et un prix sera remis au groupe le plus représenté.

Le principe : réaliser la dernière boucle tous ensemble pour franchir la ligne d'arrivée main dans la main !

- Si vous êtes 2 : vous devrez donc courir 24 km chacun

- Si vous êtes 3 : 18 km par coureur

- Entre 4 et 5 : le relais est libre mais les 6 derniers km sont à réaliser ensemble.

- Par 6 chacun cours un tour et réalise le dernier avec ses collègues soit 12 km chacun

- Les enfants (entre 4 et 15 ans) pourront également participer lors des courses adaptée.

Buvette (à chaque tour) et ravitaillements mais également de la restauration rapide sera possible à l'issue car comme il est d'usage de dire "après l'effort, le réconfort".

Si cela vous tente, il est temps de vous inscrire.

Informations

https://fr.milesrepublic.com/event/maratrail-de-la-rentree-2753

Départ course adultes : 9h26

Départ courses enfants : à partir de 10h26