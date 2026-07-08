Côte-d'Or - Sénatoriales : François Rebsamen officialise sa candidature

« J’ai décidé d’être candidat aux prochaines élections sénatoriales du 27 septembre prochain. » Cette annonce de François Rebsamen, président de Dijon métropole, ne relevait plus de la surprise tant les bruits de couloir devenaient bruyants. Pourtant, c’est désormais officiel mais aussi argumenté. « Cette élection m’attire car j’ai ce désir d’être utile aux élus et aux habitants. » Ancien maire de Dijon, ancien ministre dans les gouvernements Valls et Bayrou, ancien sénateur de 2008 à 2014, il rappelle qu’il a « exercé des responsabilités qui lui ont permis de connaitre l’action publique » avant de préciser que « ces expériences ne sont pas un titre que je revendique mais un atout si je suis élu. Entrer au gouvernement n’était pas un choix personnel mais une responsabilité publique ».

Cette connaissance des rouages politiques du niveau local aux plus hautes sphères du pouvoir, François Rebsamen estime qu’elle s’avère nécessaire pour occuper la fonction de sénateur. Interpellé sur sa formation politique, le candidat se veut catégorique : « Je suis un homme de gauche et l’ai toujours été. Je suis un social démocrate ». A l’heure où les maires ont en main sa possible suite de carrière politique, il espère toutefois le soutien de « ceux qu’il a su réunir. On attend de l’élu qu’il dépasse les combats partisans ». Bien qu’il se présente comme un homme libre de toute investiture, il revendique le soutien du Parti socialiste, du Modem, de la fédération progressiste, du PRG, de Place publique, du Parti radical et de Génération écologie. Et même si le groupe politique auquel il pourrait s’apparenter n’a pas été clairement énoncé, il sourit : « J’ai reçu plusieurs sollicitations ».

Une liste à compléter

Si l’ensemble de la liste qu’il va porter pour ces élections n’est pas encore totalement affichée, il a d’ores et déjà présenté sa première colistière en la personne de Céline Gilardet-Aloizos, maire de Labruyère (239 habitants). Sa présence sur la liste menée par François Rebsamen justifie une annonce fête à Seurre, territoire à part entière dans une Côte-d’Or qui ne se limite pas « à Dijon et à Beaune ». Si François Rebsamen considère qu’un sénateur doit être expérimenté, cette association vise aussi à rappeler le trait d’union qu’il veut tirer entre l’urbain et le rural. « Je crois au dynamisme de la ville et à l’authenticité du monde rural et que les deux peuvent travailler ensemble en complémentarité. »

François Rebsamen détaillera son programme à la rentrée mais il a toutefois mis en lumière quatre dossiers qui lui semblent prioritaires : les finances locales, une nécessaire simplification, une relation plus forte entre l’Etat et les collectivités locales et enfin les conditions d’une mise en œuvre d’une décentralisation « pour rendre de l’autonomie aux communes et rompre avec le parisianisme ». Alors que le RN gagne du terrain en milieu rural, charge au candidat de gauche de convaincre une nouvelle fois les maires de lui faire confiance pour mener ces chantiers.

Nadège Hubert