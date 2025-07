Mobilisation générale ce jeudi autour du Collège du Petit Prétan à Givry

Les effectifs en classe de 4e s'annoncent à 30 et même 31 élèves par classe. Les parents d'élève et l'établissement demandent plus de moyens en dotation horaire.

Ils étaient en nombre ce jeudi en début d'après-midi pour réclamer plus de moyens humains en vue de la rentrée prochaine au Collège du Petit Prétan de Givry. Représentants de parents d'élèves, Aurélien Dutremble - député de la circonscription, Christophe Hannecart - maire de Saint-Martin-sous-Montaigu, Pascale Pierre - adjointe au maire de Givry, ont tenu à assurer l'équipe du collège de leurs soutiens dans le combat face à l 'Education Nationale.

Les classes de 4e ciblées

" Les capacités d'accueil des salles du collège ne sont pas dimensionnées pour accueillir autant d'élèves dans de bonnes conditions pédagogiques et de sécurité. Avec 31 élèves pour 1 professeur et 1 ou plusieurs accompagnants d'élèves en situation de handicap, les modalités et la qualité des apprentissages vont être nettement impactées et dégradées. Avec de tels effectifs, comment aider les élèves en difficultés, personnaliser l'aide apportée à chaque élève et inclure de manière satisfaisante les élèves en situation de handicap du dispositif ULIS ? Comment développer des projets et sorties pédagogiques (la capacité maximum d'un bus est de 64 places, jusque là deux classes tenaient dans un seul bus ce qui serait alors impossible) ? Qu'en est-il du bien-être de tous les élèves ? Comment tous les amener à la réussite dans de telles conditions ?" pointent les représentants de parents d'élèves.

"Les effectifs de 3e seront similaires à ceux de 4e (121 élèves). Étant donné l’absence de moyens supplémentaires alloués, l’établissement a été contraint d’ouvrir une nouvelle division de 3e (classe à examen), mais cela n’a été possible qu’en supprimant les dédoublements (groupes à effectifs réduits) pour toutes les divisions."

La bonne nouvelle du jour mais le compte n'y est pas encore

La mobilisation commence à payer puisque ce jeudi matin, l'établissement a été doté de 5 heures supplémentaires. Une première victoire qui n'entame pas la mobilisation, bien au contaire. Si les 6e et les 5e ont été dotées de moyens supplémentaires, l'inquiétude est toujours de mise pour les classes de 4e et 3, avec des effectifs anormalement élevés.

Une seule demande pour le collège, l'ouverture d'une classe supplémentaire en 4e. Une ouverture permettant d'apaiser les tensions au sein de l'établissement et d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Pour rappel, l'établissement devrait accueillir 478 élèves à la rentrée prochaine contre 436 à la rentrée précédente.