Après trois ans au refuge Ernest-L’Henry, Stitch rejoint une famille qui croit en lui

Ce staff de 7 ans a passé plus de trois longues années derrière les grilles du refuge à Châtenoy-le-Royal. Jusqu’au jour où Jonathan, passionné par cette race méconnue et mal aimée, pousse la porte de la SPA avec sa fille de 4 ans. Entre l’homme et le chien, le coup de foudre est immédiat. Une belle histoire d’adoption.

Jonathan a 37 ans et une bonne connaissance des chiens, particulièrement des staffs. Il en a eu deux avant Stitch. Lilo est mort à 11 ans, d’une maladie. « Il avait trois tumeurs. Le vétérinaire a fait tout ce qu’il a pu. » dit-il sobrement.

Le Staff : un « chien de famille exceptionnel »

Du haut de son mètre quatre-vingt, on peut dire que Jonathan est un passionné des staffs, intarissable sur la race qu’il a longtemps « pratiquée », si l’on peut dire.

« Je crois que c’est le délit de sale gueule qui m’a attiré. »

Une immense injustice pour celui qui a vécu de nombreuses années avec eux : « Les staffs sont des chiens de famille exceptionnels, en réalité », déclare-t-il. Si on l’ignore, ils sont là pour nous le prouver chaque jour nos côtés. Et Jonathan parle d’expérience.

Un bénévole de la SPA à Châtenoy-le-Royal nous confiait : « Je me suis fait pincer deux ou trois fois en plusieurs années au refuge, mais jamais aucun problème avec les Staffs ».

Stitch est un American Staff de 6-7 ans, et il attendait une famille depuis 3 ans et 6 mois au refuge Ernest-L’Henry.

« Je ne peux pas vivre sans chien »

« Et si nous achetions un dogue argentin chez un éleveur ? », suggère la femme de Jonathan.

Des éleveurs, il y en a de très bons et d’autres sans scrupules. Jonathan le sait, et il sait faire la différence.

Aller choisir un chiot chez un éleveur sérieux, pourquoi pas. Mais, mais… une idée naît dans l’esprit de Jonathan, après avoir lu un article sur les familles d’accueil mises en place par le refuge de la région chalonnaise.

« Finalement, pourquoi donner de l’argent à un éleveur, aussi sérieux soit-il, alors qu’il y a plein de chiens qui attendent à la SPA ? Et pourquoi ne pas se proposer comme famille d’accueil pour la SPA ? »

Un coup de foudre, un coup du sort, un peu des deux

Un week-end, Jonathan se rend à la SPA, accompagné de sa fille Rose, 4 ans. Il visite chaque box, distribue friandise et mots doux. L’étiquette « Stitch » collée à un box vide l’interpelle. « Avec mon Lilo, Stitch aurait fait la paire* ». [*référence au dessin animé Disney Lilo et Stitch]. Où se trouve ce staff blanc et gris ?

Stitch est en balade avec Marjorie, lui apprend Marc, un bénévole. Piqué par la curiosité, Jonathan décide d’aller à leur rencontre avec Rose.

« Ça a été un coup de foudre, avoue Jonathan. Le plus étonnant, c’est qu’au retour, le chien tenu en laisse par Marjorie a marché aux côtés de ma fille, se calant sur son rythme. Un autre signe ».

Au refuge Ernest-L’Henry

Chaque week-end, même si les journées de travail de Jonathan sont longues et harassantes, il va visiter Stitch. « Comme j’ai deux enfants, je devais m’assurer de son comportement avec toute la famille. » Il est accompagné tantôt de ses enfants, de sa femme, de ses beaux-parents ou de son beau-frère. Du 5 avril à fin mai, le staff a rencontré la famille au grand complet. Et le résultat fut convaincant.

« Pendant presque 2 mois, j’ai observé et interagi avec Stitch. Une adoption, ça ne se fait pas sur un coup de tête, ça se réfléchit. Et j’ai fait connaissance avec les bénévoles, des gens vraiment extra : Lorena, Marjorie, Marc, Émile et Olivier, le nouveau président. De très belles rencontres. Les bénévoles, c’est vraiment l’âme du refuge », conclut-il.

Et Stitch, de son côté, s’attache peu à peu à ce grand gaillard qui “sait y faire avec les chiens” et il le manifeste : câlins, léchouilles, marcher à ses côtés durant les balades autour du refuge…

L’arrivée dans sa nouvelle famille

Stitch étant un chien catégorisé [voir catégorisation des chiens en France en annexe], le refuge doit visiter, au préalable à toute adoption, l’environnement dans lequel évoluera le chien. Ce fut fait : un membre du refuge est venu sur place avec Stitch. Le chien a fait le tour du jardin clôturé, a saisi les jouets qui étaient déjà prêts, comme le reste des affaires. Mission contrôle réussie.

Le jour J, celui de l’adoption, fut un événement tant pour Jonathan que pour les bénévoles du refuge.

Il faut dire que pendant les 3 années passées au refuge, Lorena s’est beaucoup rapprochée de ce staff qu’elle promenait toujours. Stitch, le chouchou de Lorena… « Connaître Stitch, c’est rencontrer son meilleur ami ! Il vous donne toute sa confiance et son amour », dit-elle. Certes, le voir partir dans sa nouvelle famille lui a arraché quelques larmes, mais elle sait la chance de son petit protégé : « Après ses trois longues années d’attente au refuge, ce gros doudou a enfin trouvé une famille formidable, la sienne pour toujours, qu’il illumine déjà de sa joie de vivre. » Et Jonathan conserve précieusement ce lien en lui envoyant photos et vidéos de leur petit « rayon de soleil plein de vie et d’amour ».

Une belle histoire s’est écrite ce jour-là.

Stitch et Jonathan

« Stitch ne connaît rien à la vie : il découvre tout. C’est parfois tellement drôle quand il a son quart d’heure de folie, à courir dans le jardin à toute allure. Il est comme un post-it, toujours collé à moi, câlin, confiant. J’ai des journées de travail chargées, mais je prends toujours, matin et soir, même tard, un bon moment pour les balades et les apprentissages. Pour ses relations avec certains congénères, il doit être éduqué. Il n’est pas agressif, pas dominant, mais doit apprendre des codes canins. Olivier [éducateur canin et nouveau président du refuge] est vraiment génial, c’est un passionné, il est connecté avec les chiens. Il vient, observe, me donne de super conseils. Je peux pas le dire autrement : Stitch est un chien extraordinaire. »

« Ma fille de 4 ans a appris les mots pour les ordres de base (couché, pas bouger, etc.) et Stitch lui obéit joyeusement.

Je voudrais finir sur une phrase que m’a dite Rose un jour : Tu sais, papa, on a fait une bonne action. On a sauvé un chien !

Qu’une enfant de cet âge puisse prononcer de tels mots – quand certains adultes n’hésitent pas à abandonner leur chien avant les vacances – ça m’émeut. »

Bravo à Rose, à Jonathan, et à l’équipe des bénévoles de la SPA, tout simplement.

Les chiens de catégorie ont besoin de vous

Rappelons que la loi française catégorise certains chiens comme “pouvant être dangereux” sur des critères exclusivement morphologiques (tête plus grosse, mâchoire plus puissante), non pour leur agressivité réelle. De là est née la fausse image d’un chien dangereux. Soyons clair : non, les chiens catégorisés ne sont pas plus agressifs que les autres. Les experts canins s’accordent tous à le dire : aucun chien ne naît agressif. Les causes d’un comportement agressif ne sont donc pas à chercher dans le patrimoine génétique, mais plutôt dans le vécu des chiens ou le comportement des personnes qui les élèvent.

Extrait de Je m’appelle Tyson, je suis un American Staff, catégorisé 2

Devenir famille d'accueil

