Je m’appelle Tyson, je suis un American Staff, catégorisé 2. Heureusement, ma famille ne s’est pas arrêtée à cette étiquette

Mon adoption a été un moment magique : Solène, Francis, leurs enfants de 3 et 6 ans (et une femelle boxer) m’ont choisi à la SPA de Châtenoy-le-Royal. Une vie heureuse a commencé pour moi.

Les refuges sont remplis de chiens de catégorie, souvent perçus à tort comme dangereux. Loin des stéréotypes, ces chiens sont des compagnons sous-estimés, comme en témoigne l’aventure de Tyson.

L’histoire de Tyson

À l’âge de 4 mois, ce jeune mâle American-staff est arrivé au refuge Ernest L’Henry, la SPA de la Région chalonnaise. Il a été récupéré lors d’une saisie dans un élevage peu conforme. Après une année passée au refuge, il a rencontré en juillet 2024 des adoptants cohérents et aimants : la famille de Solène.

Aujourd’hui, il a de 2 ans et 7 mois, pèse 30 kg et donne tout ce qu’il a – câlins, protection, fidélité, jeux et bonne humeur – à sa famille et son entourage.

Comment Tyson a-t-il été choisi ?

Ce qui a conduit à son adoption au refuge Ernest L’Henry est un beau moment, de ceux qu’on garde au chaud. Solène se souvient précisément de ce jour : « Nous avions fait du tri dans notre garage et nous avions des draps, couvertures et matelas d’enfant. Plutôt que les jeter, nous avons décidé d’aller les donner à la SPA de Châtenoy-le-Royal, accompagnés de Mathis, notre fils de 6 ans.

L’objectif était clair : donner à la SPA et repartir. Un American staff était dans la cour fermée qui permet aux chiens de se dégourdir les pattes. Je vois soudain Mathis s’arrêter et passer sa main à travers le grillage et… ce chien aller doucement vers lui pour poser sa tête contre la petite main de mon fils. La scène était inattendue, touchante. Mon mari, qui a déjà eu un chien de cette race, s’est dirigé vers l’accueil et m’a dit : je vais me renseigner.

La SPA et les adoptants : un lien de confiance

Finalement, nous avons décidé d’adopter Tyson. Le personnel de la SPA nous a conseillé de venir souvent, pour établir un contact avec le chien. Nous sommes venus tous les jours ou presque, tantôt avec notre deuxième fils de 3 ans, avec Kenzie, notre boxer de 5 ans, une autre fois avec ma mère, avec une amie…

Un membre de la SPA est venu à la maison s’assurer que les conditions de vie étaient favorables pour un chien, le jardin clos, etc. C’est un gage de sérieux : le bien-être du chien, comme celui des adoptants, est en jeu.

Trois semaines après, Tyson revenait avec nous à la maison.

« Tyson est une boule d’amour »

Solène, Francis et leurs deux jeunes enfants se réjouissent de la présence du jeune mâle. « Il a vite pris ses marques ! C’est une boule d’amour, confie Solène. Il est calme, ne jappe que très rarement, est très câlin avec nous tous. Kenzie et lui forment un beau duo. Ils partagent sans problème la gamelle d’eau et jouent ensemble. Tyson vient la lécher et, chose étonnante, sa présence canalise l’énergie de notre boxer. »

Au refuge de Châtenoy-le-Royal, on se souvient bien de Tyson : « Il est arrivé tout jeune, si craintif qu’il bavait souvent, son pelage en était toujours sali. Depuis son adoption, Tyson est épanoui, le pelage brillant, le regard vif. Il a connu cette chance d’être accueilli dans une super famille. »

Tyson est arrivé à la SPA à 4 mois, il a trouvé sa famille 1 an après.

Les chiens de catégorie ont besoin de vous

Alors, certes, Tyson doit porter une muselière sur la voie publique, comme l’exige la loi française pour les chiens catégorisés. Rappelons que la loi catégorise certains chiens comme “pouvant être dangereux” sur des critères morphologiques (tête plus grosse, mâchoire plus puissante), non pour leur agressivité. De là est née la fausse image d’un chien dangereux. Soyons clair : non, les chiens catégorisés ne sont pas plus agressifs que les autres. Les experts canins s’accordent tous à le dire : aucun chien ne naît agressif. Les causes d’un comportement agressif ne sont donc pas à chercher dans le patrimoine génétique, mais plutôt dans le comportement des personnes qui les élèvent.

Solène, Francis, Mathis, Tobias – qui ont choisi de partager leur vie avec un chien de catégorie – et tous les membres du refuge de Châtenoy-le-Royal dont Olivier, l’éducateur comportementaliste canin l’expérimentent chaque jour.

Bonne vie à toi, Tyson !

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Photos transmises par Solène et le refuge Ernest L’Henry (plus ci-dessous).

SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : spa-chalon71.fr

Mail : [email protected]