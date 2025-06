Après avoir installé leur atelier d'initiation à la sculpture sur pierre au musée départemental du campagnonnage de Romanèche Thorins et au grand final du festival de la pierre de Saint Boil, les bénévoles de Fontaines Patrimoines installent leur atelier à Fontaines pour les trois premiers samedi des mois de juillet , aout et septembre. Ils vous confient un bloc de pierre et vous repartez avec votre œuvre.