Journée départementale des armées - Un moment plébiscité par le public ce samedi (1)

C'est le lieu où il faut être ce samedi avec un parterre d'animations totalement inédit dans l'histoire de Chalon sur Saône. Pour cette nouvelle édition des Journées départementales des armées, Chalon sur Saône a frappé un grand coup et restera à n'en pas douter une édition majeure. Ce samedi matin, ils étaient en nombre à arpenter le secteur du Parc des Expositions de Chalon sur Saône. L'occasion rêvée d'accéder, de toucher à du matériel indispensable à la protection du territoire et de nos concitoyens. Un moment "d'union et de cohésion" bien apprécié par les visiteurs...

