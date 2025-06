La Chapelle de. Guinchay, victorieuse de La Clayette en finale, est qualifiée pour le tour suivant des 12 et 13 juillet à Combon en Haute Loire.

Rencontres ce dimanche matin 29 juin pour les boulistes de lyonnaises qualifiés en ½ finale et rencontre pour les finalistes l’après-midi au boulodrome de Châtenoy le Royal.

Ce dimanche 29 juin, c’est sous une chaleur accablante que ce sont déroulées les ½ finales et finale du Championnat qualificatif pour le Championnat de France des AS 3&4.

Le matin les équipes de La Chapelle de Guinchay, d’Autun/Epinac, de Bourbon Lancy et de La Clayette se sont défendues vaillamment en tête à tête, en doublette et en quadrette sur des terrains de Châtenoy le Royal.

Daniel Rebillard président de l’ABCR et les membres du club châtenoyen, ont mis à disposition des bouteilles d’eau pour les joueurs des 4 équipes le matin et aux 2 équipes finalistes l’après-midi, La Chapelle de. Guinchay et La Clayette. Il est à noter que le coût des bouteilles est pris en charge par le comité départemental de boules.

2 journées gérées par Daniel Veau responsable boule lyonnaise à l’Amicale Boule Châtenoy le Royal au niveau organisation et intendance. Ces rencontres étaient placées sous l’égide de Pascal Prudon président du secteur 2 et représentant du comité bouliste CSB71.

Le président Daniel Rebillard et le comité directeur avaient invité, la municipalité, les présidents des autres associations sportives à venir prendre le verre de l’amitié dimanche en fin de matinée. On pouvait noter la présence de Bernard Agius des Echecs, d’Yvonne Le Floch pour le Tir sportif, les coprésidents étant en concours à l’extérieur, de Jean-Claude Derain et Pascal Prudon du CSB71.

En fin d’après-midi le verdict est tombé avec la victoire de La Chapelle de Guinchay sur La Clayette. La Chapelle de. Guinchay est qualifiée pour le tour suivant des 12 et 13 juillet à Combon (Haute Loire).

C.Cléaux