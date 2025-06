L’incroyable Brigitte Bardot de la Bresse

Il y a des gens comme Suzanne, atypiques, comme on dit. C’est dire tout et rien à la fois. Suzanne, qui déborde d’une énergie et d’une conviction rares. Suzanne, qui choisit son mode de vie, tant pis s’il n’est pas dans les normes. On appelle ça la détermination.

On peut faire moult choses avec détermination : une carrière, une vie centrée sur soi, son pouvoir et ses plaisirs. Mais elle a choisi une autre voie, moins fréquentée parce que beaucoup plus altruiste.

La dureté du monde, elle y apporte sa part du colibri. Elle la compense par l’adoption d’animaux que personne ne viendra recueillir.

Suzanne, zoothérapeute

Sa formation l’avait bien disposée à comprendre les animaux domestiques, et particulièrement la relation de confiance entre l’animal et l’homme, l’apaisement que le premier apporte au second, puisque tel était le cœur de son activité : la médiation animale.

À 64 ans, elle vit avec son mari « dans la Bresse profonde » sur un terrain clos de 1 ha, sans voisinage. C’est l’Arche de Suzanne. Le lieu où elle offre une seconde chance ou une fin de vie paisible aux chiens, chats, ânes et cochons Kunekune. Ce sont surtout des animaux maltraités, ou en refuge, vieux ou malades, qui n’ont aucune chance d’être adoptés.

Lasko à la SPA de la région chalonnaise

Lasko est un chien de catégorie 2, âgé d’une dizaine d’années. Et qui depuis longtemps déjà, il attend vainement une famille…

Après avoir été retiré d’un environnement de vie difficile, Lasko attendait depuis plus de 5 ans au refuge. Atteint d’une maladie neuronale – l’ataxie cérébrale* pour laquelle il suit un traitement quotidien – personne n’osait espérer qu’il retrouve une vie normale. « On pourrait le qualifier de rêveur, avec un regard doux qui exprime parfois une certaine tristesse. Malgré son passé, il n’a gardé aucune rancœur, il est calme et sociable », commente Lorena, membre de l’équipe du refuge Ernest L’henry de Châtenoy-le-Royal.

Hier, Suzanne a adopté Lasko, qui l’accompagnera dans son Éden, libre sur 1 hectare en compagnie d’autres miraculés. Ce sera sa 3e adoption de chien à la SPA de Châtenoy-le-Royal : Ruben, Mimi, Lasko n’avaient guère de chance d’être choisis. Mimi a terminé sa vie paisiblement chez Suzanne, et Ruben est un griffon peureux et rétif aux relations avec un humain. Mais Suzanne sait canaliser ses démons…

Suzanne a voyagé, vécu dans plusieurs régions : des refuges animaliers, elle en connaît beaucoup. La SPA de Châtenoy-le-Royal a retenu son attention : « L’équipe est à la fois cool et déterminée, ils se démènent pour chouchouter leurs résidents. Vraiment, ils sont font tout pour leur bien-être. »

Suzanne, c’est une Brigitte Bardot version Bresse : moins médiatisée, mais tout aussi investie. Là où beaucoup reculent, elle tend la main. À travers ses adoptions à la SPA de Châtenoy-le-Royal, elle donne une seconde chance à ceux que plus personne n’attend. Une action concrète et une conviction inébranlable : chaque animal mérite une fin digne.

Par Nathalie DUNAND

* L’ataxie est un trouble du système nerveux, qui se manifeste par des mouvements non coordonnés et une démarche instable.

Photos transmises pour publication par Suzanne et le refuge Ernest L'Henry de Châtenoy-le-Royal (ci-dessous).