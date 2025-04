Aston, Staff catégorie 1 : « C’est notre nounours »

Aujourd’hui, Aston a 4 ans et 3 mois, il pèse 28 kg d’amour pour sa famille : Loïc, Annie et Luis, ses parents.

Double peine

Aston était un chiot lorsqu’il a été retiré à un propriétaire maltraitant, récidiviste de surcroît. On ne s’étalera pas sur les sévices qu’a subis le chiot, le sadisme est une réalité chez certains humains et il est heureusement puni par la loi.

En fourrière pendant 6 mois, Aston est accueilli au refuge Ernest L’Henry, à Châtenoy-le-Royal.

Comme si ce début de vie ne suffisait pas, selon la loi française, sa morphologie (tête large, mâchoire puissante) le range d’emblée dans les chiens de catégorie 1, d’où l’image négative dont pâtissent les chiens catégorisés 1 et 2, perçus à tort comme agressifs et dangereux.

Ainsi donc, Aston restera 2 années à la SPA sans retenir les regards d’adoptants. Et pourtant…

Une vie transfigurée par une rencontre

Avril 2024, il y a tout juste un an : sa vie bascule enfin vers l’espoir. C’est Annie qui raconte : « Nous avions perdu notre American Staff de 12 ans à la suite d’une maladie. Nous avions tout tenté, jusqu’à une clinique vétérinaire à Lyon, aucun traitement n’a pu le sauver. Sa disparition a laissé un grand vide, qu’on n’a pas forcément envie de combler par un autre chien. C’est un deuil. Pourtant, tellement de chiens attendent une famille dans les refuges…

Alors, quelques semaines après, nous sommes allés à la SPA de la région chalonnaise, Loïc nous a accompagnés. »

Loïc poursuit le récit : « Je précise que ma sœur Anaïs vient souvent à la maison avec sa fille Idaline, âgée de 4 ans à l’époque. Il était donc important que le chien s’entende avec les enfants et ne soit pas trop agité. Nous avons d’abord remarqué un Staff, peut-être un peu trop remuant pour nous. Puis je l’ai vu : Aston était assis derrière la grille de son box, paisible, et se frottait au grillage.

Je me suis dit : voilà un gros pépère qui réclame des caresses. Les membres de la SPA m’ont donné les informations dont ils disposaient : son passé de chiot maltraité, son comportement paisible pourtant, lors des deux années au refuge. Et sa catégorisation 1 en raison de sa morphologie : Aston n’était pas à l’adoption, mais pouvait être placé en famille d’accueil définitive. Il avait un peu plus de 3 ans à l’époque. Le jugement de son ancien propriétaire n’était pas passé, ce qui retardait encore la procédure. »

Qu’est-ce qui suscite un tilt entre un adoptant et le chien élu ? Difficile de le dire… Dans le cas d’Aston, Loïc, Annie et Luis connaissaient déjà la race des Staffs. Non seulement ils n’avaient pas de préjugés liés à la catégorisation d’un chien, non seulement ils savaient que l’aspect ne fait pas le caractère, mais ils avaient expérimenté, pendant 12 années, combien ces chiens pouvaient être des compagnons proches et fiables.

On le surnomme “Nounours”

Loïc a connu ce tilt : « On nous a expliqué également qu’un couple avait rencontré Aston avant nous et était intéressé. Nous avons attendu – et heureusement ! – parce que le mari étant réticent, ils n’ont pas donné suite. Au fur et à mesure de nos visites à la SPA, Aston se révélait le chien idéal. Nous venions le voir, lui parler, le promener. Aston a ainsi rencontré tout le monde, y compris ma nièce Idaline. Il s’est montré calme, curieux, bref le comportement d’un super chien ! Et c’est bien ce qu’il est : un gros nounours qui n’a jamais grogné, demande des câlins et les rend au centuple. Le jour où la SPA nous a donné le feu vert pour l’emmener chez nous, Aston n’a pas hésité, il a sauté dans le coffre de la voiture. C’est comme s’il nous connaissait depuis longtemps, il nous a fait confiance. »

Le grand bain du premier jour

Son arrivée dans sa nouvelle maison est une anecdote réjouissante, qu’Annie raconte avec plaisir : « Nous avons un jardin de 1 600 m2 avec une piscine enterrée. Sans doute qu’Aston n’en a jamais vu, ni autant d’espace de liberté, parce qu’à sa descente de voiture, il s’est mis à courir en tous sens, sans éviter la piscine. Il s’est retrouvé à l’eau, apparemment tout surpris. Nous l’avons aussitôt sorti. Depuis, ça fait un an, il n’a pas peur de la piscine, mais préfère sa propre baignoire et nous laisse le grand bain. »

Une anecdote qui fait d’autant plus chaud au cœur qu’on sait ce qu’a enduré ce chien dans son enfance.

« On dirait qu’il a toujours été avec nous, il a très vite pris ses marques et comme il était déjà adulte, jamais aucun problème de propreté. Il est doux, câlin, heureux quand il y a du monde à la maison. Ce chien, c’est que du bonheur ! »

Les chiens catégorisés ont besoin de vous

Comme l’exige la loi française sur les chiens qu’elle catégorise, Aston a passé une évaluation comportementale, et porte une muselière dans les lieux fréquentés par le public. Si certains passants le regardent avec méfiance, sa famille, elle, sait combien ce chien est un vrai nounours !

À Châtenoy-le-Royal, le refuge Ernest L’Henry s’engage au quotidien pour réhabiliter l’image des chiens catégorisés. Dans le cadre de son programme, les adoptions de tout chien, quel que soit son profil, bénéficient de trois séances d’éducation canine gratuites avec Olivier, l’éducateur canin.

Les refuges sont remplis de chiens de catégorie, injustement stigmatisés, victimes d’une mode ou d’acquisition non réglementée. Infochalon reviendra sur les idées reçues dont ils sont victimes et vous présentera tous leurs chiens catégorisés à l’adoption.

Pour Aston, les séances d’éducation n’ont pas été nécessaires. Bravo pour ta résilience, Aston, et bravo à Loïc, Annie et Luis qui ont su voir, au-delà de l’étiquette “catégorie 1”, quel chien tu es vraiment. On te souhaite une longue vie heureuse !



Photos transmises par Loïc et la SPA pour publication. Plus de photos ci-dessous.

Par Nathalie DUNAND

SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Site : spa-chalon71.fr

