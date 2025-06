Lancement réussi pour la 10e édition des Guinguettes (Chalon au fil de l’été)

De très nombreuses animations (concerts, thés dansants…) vous seront proposées au cours de la saison estivale. Le photoreportage info-chalon.com!

Vendredi 27 juin, à partir de 20 heures 30, sur la place du Port Villiers à Chalon-sur-Saône, se déroulait le lancement officiel de la 10e édition des Guinguettes dans le cadre de l’opération ‘Chalon au fil de l’été’. Un événement qui s’est déroulé en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs,

Extrait du discours de Gilles Platret : «Je suis très heureux mesdames et messieurs de votre présence à l’occasion du lancement de cette 10ème édition des guinguettes avec le plus beau décor de fond qu’on a jamais eu avec les 37e montgolfiades et je veux saluer nos aérostiers parce que ce n’est pas si simple de tenir l’alignement […] Je voudrais d’abord vous remercier d’être là aussi nombreux comme chaque année. Je sais que c’est un rendez-vous qui est attendu, c’est à la fois l’été qui commence et à la fois l’été qui va se prolonger jusqu’à la rentrée parce qu’on a essayé avec toute les équipes de la ville de Chalon, avec tous les partenaires, les musiciens, les artistes qui viennent ici pour concocter un programme aussi copieux et aussi chargé que celui de l’année dernière car nous étions arrivés à faire un Non-Stop, tous les jours, avec au moins un événement pour pouvoir passer l’été ensemble. C’est évidemment indispensable me semble t’il pour les chalonnais, c’est vrai aussi pour beaucoup d’amis touristes qui viennent de plus en plus nombreux visiter notre ville, soient qu’ils arrivent par la Saône ou par un autre moyen et du coup cette animation permanente crée une vrai vie dont tout le monde peut profiter. C’est d’ailleurs, la belle image que l’on veut donner de Chalon pendant l’été ! […] N’oubliez pas que le samedi 30 août à 21 heures, nous avons le grand concert de l’été avec le groupe ‘3 cafés Gourmands’, ils seront à Chalon pour un grand concert gratuit et chaque année nous avons des milliers de personnes qui viennent et cela marque symboliquement la fin de l’été. mesdames messieurs, merci beaucoup ! ».

Ce sont plus de 1 500 personnes qui ont assisté au lancement de cette 10e édition des guinguettes 2025 qui dureront du 27 juin au 29 août. Des guinguettes qui seront installées successivement au cours de la saison estivale, Port Villiers du 27 juin au 12 juillet (16 après midi et soirées animées) du 21 juillet au 1er août au parc Géo Botanique (spectacles intimistes, poétiques et 2 soirées festives), du 2 au 15 août sur le quai de la Monnaie (spectacles jeunes, thé dansant…) et du 16 au 29 août au Bastion Sainte Marie (spectacles et concerts)

Le concert du Cactus Groove Band a assuré l’ambiance de la soirée.

