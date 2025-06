Le quai de la Poterne, rénové, officiellement inauguré

Le photoreportage info-chalon.com

Mardi 24 juin a 18 heures 30 à l’angle de la rue du Pont et du quai de la Poterne avait lieu la cérémonie d’inauguration de ce quai rénové et la visite des réalisations effectuées.

Une cérémonie qui se déroulait en présence d Olivier Tainturier, Sous-préfet de Chalon-sur-Saône, de Jean Vianney Guigue , Conseiller Départemental, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, d’Evelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Véronique Avon, Conseillère Municipale déléguée à l’animation commerciale, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Paul Thébault, Conseiller Municipal chargé de mission du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, d’Alexandre Serina, Directeur de Cabinet du Maire, de Philippe Gaveau, nouveau responsable du service des Espaces Verts et de la Propreté Urbaine, de Florence Capelli, Directrice Générale de l’Office du Tourisme du Grand Chalon, de Gabrielle Tomaso, Responsable du Service Commerce à la Mairie de Chalon, Christophe Reynaud, coprésident des 3C, de Zoe Colom, Reine de Carnaval et Gwenaëlle Charcosset 1ère Vice-reine …

Un cortège qui coupait le ruban quai de la Poterne,

Il se dirigeait ensuite Place Louis Armand Caillat,

Puis la rue de la poissonnerie,

La rue et la Place du cloître,

Direction rue Edgard Quinet,

Et revenir par le quai de la Poterne.

S’en suivait la cérémonie des discours :

Extraits du discours de Gilles Platret : « Merci à toutes et à tous pour votre présence à l’occasion de cette inauguration […] L’Etat et le Département étant au nombre des financeurs des équipements que nous allons inaugurer, et j’y ajoute L’Europe, le Département et la Région Bourgogne Franche-Comté, et je remercie certains de leurs représentants d’être présents […] En 2017 quand nous avons inauguré le 1er quai de Chalon en commençant par l’autre côté de la Saône, le quai de la Monnaie. Nous avons poursuivi par le Port Villiers […] Nous avons continué en 2019 par le quai des messageries et ensuite le quai Gambetta que nous avons inauguré en 2022. Ici, les travaux ont commencé en 2024 donc ils ont été rondement menés. Pourtant, ce sont 11 000 M2 de reprise de voirie qui ne concerne pas que le quai de la poterne […] Nous avons voulu intégrer deux places qui sont dans la proximité immédiate du quai de la Poterne, la place Louis Armand Caillat et la Place du Cloître […] Le parti pris, c’est quoi ? C’est de permettre la libre circulation en continu des automobiles car nous avons besoin de l’apport extérieur pour que les commerces fonctionnent correctement […] Mais aussi l’accès aux quais, aux stationnements, tout en respectant les nouvelles normes […] Marier les modes de déplacements, piétons, vélos, trottinettes… c’était quelque chose pour nous d’important […] La mise en place également d’un abri électrifié qui vous permet de recharger votre vélo pendant la nuit afin de pouvoir l’utiliser la journée mais aussi la pose de blocs sanitaires qui étaient très demandés dans le secteur ainsi que qu’une zone de déchets enterrés faisait partie de nos objectifs d’amélioration de l’Espace Public […] Créer des zones perméable pour permettre à l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol au lieu de s’écouler et ruisseler directement dans la rivière sont de nouvelles technologies qui peuvent lutter et limiter les risques lors de fortes crues […] Après ces travaux terminés, cela sera une occasion fabuleuse de pouvoir traverser l’intégralité de notre ville pendant plus de 3 km, en partant des quais Sainte Marie pour aller jusqu’à Saint Rémy (dans le quartier de Californie), sans jamais croiser une voiture. C’est un confort fabuleux où l’on peut profiter de la rivière sans une présence routière [...] Je vous rappelle toutefois qu’il nous reste à traiter le Quai Sainte Marie et les abords de la Maison des Vins […] Sur le déroulement du Chantier du quai de la Poterne, il a commencé très exactement le 23 septembre 2024 et il s’est terminé pour sa première phase à la fin décembre 2024. Après une trêve en décembre (pendant les fêtes) le chantier a repris en janvier 2025 pour se terminer début juin 2025 […] C’est un chantier important de 11 000 m2, compliqué techniquement car il s’est déroulé en site occupé […]

Le coût total TTC de ce chantier s’élève à 5 300 000 euros, sur lequel nous avons touché en subventions : 1 135 000 euros de la Région, 1 million de l’Europe, 460 000 euros de l’Etat, 60 000 euros du Département, ce qui fait que ce chantier incombe aux chalonnais la somme de 2 650 000 euros ! […] Je pense que c’est un chantier de grande ampleur qui complète l’engagement que nous avions pris pour les chalonnais de pouvoir continuer cette réappropriation des quais par ses habitants […] notre ville est née de la rivière et son destin est indissociablement lié à la Saône […] la Saône d’ailleurs qui nous amène beaucoup de tourisme, d’activités économiques et elle doit être un cadre enchanteur de l’environnement pour tous les chalonnais. Mesdames et Messieurs vive Chalon et vive la Saône. Je vous remercie ! ».

Jean Vianney Guigue

Et pour terminer Olivier Tainturier

S’en suivait le pot de l’amitié servi par le service protocole de la Mairie ! *

