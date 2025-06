FETE DE LA MUSIQUE - Plus de 50 000 personnes réunies dans les rues de Chalon sur Saône ?

Difficile d'évaluer le nombre de personnes dans les rues de Chalon sur Saône mais de toute évidence, l'édition 2025 de la fête de la musique s'avoue comme l'un des meilleurs millésimes en terme de fréquentation. Du coup, tous les chiffres circulent du côté des autorités municipales..; plus de 50 000 et même plus de 70 000 personnes ? Personne n'en sait rien finalement mais une chose est sûre, c'est que les rues étaient bondées. Aucun incident spécifique n'a été signalé à Chalon, avec une mobilisation des forces de l'ordre renforcée, afin d'assurer la sécurité de l'événement.

N'hésitez pas à parcourir les reportages photos d'info-chalon.com pour revivre la soirée.