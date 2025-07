Remise des livres aux enfants des écoles maternelles Françoise Dolto et Gustave Courbet de Champforgeuil.

Ce jeudi 3 juillet, les enfants des écoles maternelles Dolto et Courbet de Champforgeuil ont reçu des mains des élus de cette commune un livre. Une occasion de marquer leur passage de de la maternelle au CP, à la rentrée prochaine.

Depuis 2015 à Champforgeuil, il est devenu de tradition que les élus remettent aux enfants de grande section de maternelle, un livre afin de marquer le passage en CP à la rentrée suivante.

Cette année, Annick Gaudillère adjointe et Daniel Chapuis adjoint sont venus en classe pour remettre le livre aux enfants. Le livre s’intitule « Le Pestacle » de l'autrice Maude De Bel et l’auteur jeunesse et illustrateur belge Quentin Gréban.

Résumé de l’histoire :

"Dans la classe, tout le monde est en effervescence : c`est bientôt le jour du grand spectacle ! Dans sa chambre, Jacques répète tous les soirs. Il est prêt ! Mais s`il se trompe ? S`il oublie son costume ou s`il tombe ? Et si... son rôle n`est pas assez important ?"

Les 19 élèves de grande section de maternelle des deux enseignantes Manon Lebeau et Anna Perrin de l’école Dolto ainsi que les 17 élèves des deux enseignantes de Courbet Véronique Baudier et Béatrice Chaponneau ont reçu chacun le livre « Le Pestacle » qu’ils pourront éventuellement lire pendant les vacances.

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les enfants et enseignants.

C.Cléaux