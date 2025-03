Nouveau restaurateur à Chalon-sur-Saône : Quand le ‘Zinc à Flo’ devient ‘le Zinc’

Le clin d’œil info-chalon.com

Depuis le 1er mars, c’est un nouveau restaurateur qui s’est installé au Situé 14 Place de l’hôtel de Ville à l’enseigne le Zinc. Ce restaurant privilégie la cuisine traditionnelle « fait maison », avec des produits 100% frais de saison, il vous sera proposé 3 plats du jour, soit 3 plats frais (2 viandes un poisson) que vous choisirez à l’ardoise (pas de carte), plus desserts.

Dans un cadre très cosy, Bruno et Frédérique, les nouveaux gérants et leurs employés vous attendent pour passer un moment de convivialité gourmand en dégustant leurs nombreuses spécialités.

Le restaurant le Zinc est ouvert le mardi et mercredi midi, le jeudi et vendredi midi et soir et le samedi à midi (Réservation au 03 85 93 41 44).

J.P.B