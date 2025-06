La belle surprise réservée à "Monsieur Collin" dans la cour du lycée Emiland Gauthey

84 ans pour Jean-Claude Collin et toujours cette autorité qui le caractérise. Un atout essentiel salué par l'ensemble de ceux passés par son établissement au fil des décennies. Ils étaient en nombre à avoir tenu à être présents ce vendredi après-midi, dans la cour de l'établissement chalonnais. De Nicolas Lang, notre star française du tir à 3 points, à Thabo Sefolosha en passant par Yacouba Ouattara, évoluant au plus haut niveau avec Paris, tous ont répondu présents à l'invitation de l'Elan Chalon et surtout de Caroline Magouthier, cheffe de file de cet événement hors du commun.

Le secret avait été préservé jusu'au bout pour assurer cette surprise pleine de tendresse, en hommage au travail mené pendant des années par "Monsieur Collin", lui qui avait pris sa retraite en 2006. Pendant trois décennies, il aura présidé au destin de l'établissement chalonnais et tout le monde garde pour Jean-Claude Collin, des images emblématiques. Le fumeur de gitane et l'odeur caractéristique resteront d'ailleurs pour certains un souvenir majeur... Souvenir qui n'a pas manqué d'être abordé ce vendredi.

Laurent GUILLAUMÉ