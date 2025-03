Marathon des vins de la côte Chalonnaise : le retour en images de l’arrivée des coureurs

Le retour en images de l’arrivée des coureurs avec Info Chalon.

Ce samedi matin à 9h, place d’armes, ce sont 6800 coureurs qui ont pris le départ d’une des courses pour parcourir notre belle et désormais encore un peu plus célèbre (si cela est encore possible !) côte Chalonnaise !

Info Chalon était sur la ligne d’arrivée tout au long de la journée.

Une édition plus que réussie grâce aux 829 bénévoles qui ont assuré la sécurité, l’animation et l’accueil festif des coureurs mais aussi du public venus en nombre !

Mention spéciale à deux acteurs qui ont fait vivre cette journée : le célébrissime couple de speakers Isabelle et Didier Pommey !

Plus d’infos plus tard avec Info Chalon.

Amandine Cerrone.