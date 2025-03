CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ - Les élus du Rassemblement National dévoilent leurs votes en commission permanente

Vendredi 21 mars 2025, les élus du groupe Rassemblement National ont eu à se prononcer sur plusieurs dossiers lors de la Commission permanente du Conseil régional.

Les élus du Rassemblement National ont notamment voté pour :

⁃ 247.737 euros d’aides individuelles aux entreprises

⁃ 150.000 euros pour le soutien à la création-reprise et au développement des TPE

⁃ 95.000 euros au titre du développement des filières agricoles

⁃ 153.054 euros pour le soutien aux entreprises d’exploitation forestière

⁃ 328.888 euros sur les aides à l’hôtellerie

⁃ 262.542 euros aux Centres de Formations d’Apprentis

⁃ 303.220 euros pour le soutien des Écoles de la 2nd Chance de Bourgogne Franche-Comté

⁃ 302.359 euros de subventions pour la prise en charge de formations sanitaires et sociales

⁃ 21 millions d’euros des dotations partielles aux lycées de la région

⁃ 27 millions pour les travaux de grosses réparations dans les lycées de la région

⁃ 813 717 euros au titre du Soutien aux Centralités Rurales en région

⁃ 138.200 euros pour le soutien aux acteurs et à l’économie du livre

⁃ 79.000 euros pour la valorisation du patrimoine culturel régional



Les élus du Rassemblement National se sont aussi fermement opposés aux dossiers suivants :

⁃ Les règlements d’intervention Solidarité et coopération internationale - Jeunes Citoyens du Monde

⁃ 332.500 euros de subventions au titre de la coopération et solidarité internationale

⁃ 229.410 euros au titre de la Modernisation de l’action publique en 2025 à la région Bourgogne Franche-Comté

⁃ Le remboursement du déplacement à l’étranger des vices-présidents Patrick Molinoz et Nicolas Soret au Japon

⁃ Les deux millions d’euros d’affectation d’autorisations d’engagement et de programme pour la Communication institutionnelle au titre du BP 2025

⁃ 180.000 euros pour la Communication - démocratie participative

⁃ La modification des règlements d’intervention suivants : suppression du RI Campus des métiers et des qualifications, suppression du volet aide personnalisée aux lycéens, suppression du RI Colloques scientifiques internationaux, suppression du volet investissement dans le RI « Sauvons nos pollinisateurs : abeilles et autres pollinisateurs sauvages », suppression du RI Fonds Régional d’Acquisition des Musées, suppression

⁃ La subvention de 300.000 euros à Sciences Po Dijon

⁃ 13.000 euros relatifs à la politique de la ville

⁃ 504.933 euros de connaissance et éducation à l’environnement

⁃ 20.000 euros pour le fonctionnement du GREBE (Groupe d’experts pour le climat et la biodiversité en BFC)

⁃ 17.000 euros de frais de communication pour la mise en oeuvre de la politique biodiversité

⁃ 183.903 euros au titre de la Politique de l’énergie - énergies renouvelables

⁃ 95.000 euros pour l’Observatoire Air Énergie Climat

⁃ 834.500 euros de soutien aux acteurs de l’art contemporain

⁃ 153.300 euros pour le Soutien à la promotion du sport