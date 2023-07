Restez hydraté !

S'il est vrai que notre corps est essentiellement composé d'eau, et que plus on avance en âge, plus il est important de s'hydrater, il n'est pas toujours évident de penser à boire. L'été, on peut alors compter sur les fruits et légumes de saison, riches en eau, pour combler ses besoins quotidiens

LE PLEIN DE FRAÎCHEUR

Pour éviter la déshydratation en période estivale et ses conséquences (infections urinaires, fatigue, vertiges…), vous pouvez miser sur le concombre, la salade verte, la courgette, la tomate, l'aubergine et les haricots verts, qui sont les légumes les plus gorgés d'eau (80 à 90 % d'eau). Côté fruits, ce sont bien sûr la pastèque, les fruits rouges et le melon qui remportent la palme de l'hydratation ! Évitez en revanche la charcuterie, les biscuits apéritif et les fromages à pâte dure qui, du fait de leur forte teneur en sel, ont tendance à donner soif. Si vous avez du mal à boire votre litre et demi d'eau par jour, misez sur les tisanes froides ou agrémentez votre eau de citron, de menthe, de concombre etc. pour rompre la monotonie.



M.K