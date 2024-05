Espace des Arts : 'MIDI MINUIT'

Tout public dès 14 ans ! En entrelaçant humour et poésie, Julie Roux interprète seule en scène ce personnage aussi émouvant que fragile avec une réalité saisissante !

Johanna boit. Mais tant que ça ne se voit pas, ça n’existe pas. Ni pour elle ni pour les autres... Jusqu’au jour où il est sans doute temps de se mettre à l’eau. Oui, mais comment ? Dans l’enfermement de son appartement, elle tente de multiples approches. Dialogue avec les fantômes du passé, avec son enfant. Mais qui appartient au passé, au présent ? Johanna tangue dans un espace-temps qu’elle ne contrôle plus. Que peut-elle espérer du futur puisqu’elle a bu tout ce qu’elle était, tout ce qu’elle avait, tout ce qu’elle aimait ? Construite à partir de témoignages, de documentaires et de rencontres avec des addictologues, la pièce démontre en quoi l’alcoolisme peut faire des ravages. Ne sombrant jamais dans les clichés et en aucun cas culpabilisatrice, Midi Minuit est une ode à la vie.

MAR 14 MAI. — 20H PETIT ESPACE

MER 15 MAI. — 20H PETIT ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/midi-minuit

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Luc Jennepin