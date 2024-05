Quand Miss Bourgogne affiche la Saône et Loire dans les métros parisiens

La Givrotine Lara Lebreton, Miss Bourgogne 2022 et avant toute chose Miss Saône et Loire, a été choisie par le Conseil départemental de Saône et Loire, pour porter bien haut les couleurs du tourisme départemental. Depuis désormais cinq ans, le département s'affiche dans les métros parisiens afin de sensibilier les usagers aux bienfaits de la fréquentation de notre territoire. Gastronomie, vignobles et patrimoine sont mis en avant cette année à travers une série de 5 affiches de Paris à Lyon. Une manière pertinente de rappeler à la clientèle parisienne et lyonnaise, qu'entre les deux... il y a la Saône et Loire et qu'elle sera plaisir de les accueillir. A noter que parallèlement à cette campagne d'affichage, notre département sera à l'honneur de la célèbre émission de la Carte aux trésors diffusée début juillet.