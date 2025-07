Un gros PLUS pour les élus CSE ?

C'est à mon sens une grande avancée pour les élus du CSE.

Le mandat de CSE regroupe tous les anciens mandats (DP - CE - CHST), rendant ce mandat extrêmement lourd, nécessitant beaucoup de formation et d'expérience.

Il ne s'agit pas de devenir un professionnel du CSE, mais :

Personne ne peut acquérir toutes les prérogatives du CSE, connaître les outils mobilisables, et savoir tout mettre en pratique en si peu de temps.

Les élus ne disposent légalement de leur quota d'heures de délégation pour effectuer leur mandat.

Les élus ont 3 vies à mener de front : Vie Perso + Vie Prof + Vie CSE et très souvent ils y consacrent du temps personnel et très souvent, par manque de savoir-faire et / ou de connaissance, ils communiquent mal ou trop peu et le retour des salariés n'est pas à la hauteur.



Vous êtes élus CSE :

- Vous voulez améliorer votre activité ?

- Vous voulez améliorer votre information envers les salariés ?

- Vous voulez être aidés pour savoir "comment" et "quand" construire votre future équipe ?

- Vous voulez être formés ?



Alors prenez un peu de "Bon Sens Social"

Votre partenaire idéal pour répondre aux besoins du CSE (Diagnostic, formation, mise en œuvre, suivi)

Contactez-moi, nous ferons un point ensemble.

Prise de contact et RDV directement sur mon site : bonsenssocial.fr





Mettez du « Bon Sens Social » dans votre CSE