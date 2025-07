Le restaurant El INCA à Saint-Etienne... un vrai ravissement pour les papilles

Oui, on sait... ce n'est pas la porte à côté ! Oui, ce n'est pas à Chalon sur Saône et encore moins sur l'agglomération chalonnaise, mais quand on cherche à goûter l'une des meilleures cuisines au monde (oui... oui .. ça va faire mal à certains mais c'est bien vrai ! Faites une petite recherche au besoin), il faut parfois sacrifier son bilan carbone. Alors quoi de mieux que de découvrir El Inca, un restaurant Péruvien, niché au coeur de Saint-Etienne, dans le jardin d'Eden de la rue Louis Braille.

Franchement si ce n'est pas un alignement de planètes que de trouver l'une des meilleures gastronomie au monde dans un tel écrin de 2000 m2, portant ce doux nom d'Eden, on se demande bien ce que c'est.

Une cuisine qui parle au ciel

Aux commandes d'El Inca, ouvert il y a quelques semaines, on retrouve Diana Yamamoto, originaire de Nazca et son époux Mohamed Bouzid, avec un lieu emblématique suscitant un voyage obligé dans nos imaginaires respectifs. Avec son équipe, l'ambiance de l'établissement vous entraîne à coups de techno-cumbia, jusqu'au moment du service, assuré avec sympathie par l'équipe d'El Inca.

Papa à la huancaina, papa rellena en entrée... lomo saltado ou Aji de gallina pour les moins aventureux mais surtout ceviche frais servi avec son lot de patate douce et maïs blanc ont de quoi vous assouvir. Une cuisine sans chichi et fioritures mais un vrai bonheur en bouche même si la gourmandise nous poussait à en réclamer davantage...

Bien sûr l'établissement n'oublie pas non plus l'Argentine... mais notre parti pris pour le Pérou est plus fort que l'objectivité sur un tel sujet.

Si la civilisation Nazca est connue pour être celle qui parlait au Ciel... Diana et son El Inca parlent de toute évidence à nos papilles, et on en redemande. A découvrir et à redécouvrir...

Restaurant EL INCA - 21 rue Louis Braille - 42000 Saint-Etienne - https://el-inca.fr/fr