Le coup de gueule d'une habitante de Saint-Rémy

"Je me permets de vous écrire aujourd'hui pour exprimer mon profond dégoût et ma réprobation suite à la découverte ce matin du tag "La France aux Français" à proximité de mon lieu de résidence, et un symbole à connotation raciste à Saint-Rémy. Cette inscription, apparue probablement durant la nuit dernière, est sans précédent dans notre paisible ville de Saint-Rémy. Nous demeurons vigilants et inquiets, car ce type d'inscription témoigne d'un climat délétère, en partie alimenté par le discours médiatico-politique des derniers mois. Il est impératif que de tels actes de haine et de division soient condamnés fermement par l ensemble des habitants et citoyens de notre ville. Je vous remercie pour la lecture attentive de mon courriel et espère que vous saurez relayer notre préoccupation à travers vos médias."