Encore un sacré week-end pour le Chalon Tennis de Table

Ce dimanche au Creusot 9 personnes ont représentés le club !

Seniors (44 participants) :

- Charlie termine 2ème et est vice-champion de sa catégorie !

- Adrien 11ème, très belle prestation du jeune Adrien qui a concouru dans deux catégorie.

- Antoine 23ème, une journée pleine de rebondissement et d’expérience

- Alex 31ème, une place presque normal sur le papier, dommage de ne pas avoir réussi à gratter un peu plus !

- Axel 32ème, juste derrière, il réalise des jolies belles.

- Matthieu 35ème, termine à sa place sur le papier et fait une plutôt bonne journée !

Juniors (20 participants) :

- Adrien, 8ème une belle place pour ce 2ème tableau réalisé !

- Clément, 9ème suit juste derrière et va chercher beaucoup de victoire à la belle, joli mental.

- Quentin, 11ème suit le mouvement et fait des bons matchs !

- Paul, 12ème complète cette marche serré entre nos Châlonnais qui ont réalisé une bonne compétition !

Et une énorme mention spéciale

Notre jeune Adrien à réaliser une énorme perf à 19 après un très gros match en poule, nous ne pouvons que le féliciter pour cet exploit, bravo Adrien

Cb est une perf à +850 points