SOS : cinq chiots malinois abandonnés

Ils ont 5 mois, ils sont une fratrie de 5 chiots malinois : 4 filles et un garçon, nés en décembre 2023. Sur la demande de la DDPP, ils sont recueillis par l’excellent refuge animalier Annie-Claude Miniau – ADPA de Gueugnon, en Saône-et-Loire (71).

Bientôt, ils seront proposés à l’adoption.

« Ces chiots sont encore craintifs, commente Maud, directrice du refuge, ils étaient chez un éleveur qui s’est laissé dépasser et ils n’ont eu que très peu de contacts avec les humains. Nous devons les habituer à notre présence, mais heureusement, ils n’ont subi aucune maltraitance et ils sont tout à fait gentils. »

En attendant, cette fratrie doit être nourrie selon son âge et ses besoins, et elle doit recevoir les soins vétérinaires obligatoires : vaccins, vermifuge, puces… Et bien sûr, elle sera sociabilisée grâce au travail remarquable de l’équipe et des bénévoles.

Le refuge organise donc exceptionnellement une cagnotte HelloAsso pour aider à financer ces frais supplémentaires. (À titre d’exemple, un don de 20 € vous coûtera 6, 80 € après réduction fiscale).

— Lien cagnotte HelloAsso : https://www.helloasso.com/.../collectes/nos-5-malinois

— Pour tout renseignement, contact par mail uniquement : [email protected]

Ce refuge animalier est souvent cité en exemple pour tous les efforts que déploie son équipe (portes ouvertes, ventes d’objets confectionnés par les bénévoles… dont les bénéfices vont directement au bien-être de leurs protégés) et qu’Info-chalon relaie régulièrement.

« Nous avons besoin de votre générosité pour les futurs frais vétérinaires des loulous (vermifuge, puces…). Merci de votre contribution au bien-être de nos nouveaux protégés » (L’équipe du refuge de Gueugnon).

