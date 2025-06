Dans le secteur de la rue de Strasbourg à Chalon, les riverains s'agacent de constater les dépôts d'ordures

Elle a décidé de prendre son courage et de signaler publiquement, à travers info-chalon.com, son profond agacement. "Ca fait un mois que ça dure. On a signalé aux services de la ville de Chalon mais rien ne se passe. Pour nettoyer la rue de Strasbourg, il n'y a pas de problèmes mais pour s'occuper des rues adjacentes, il n'y a plus personne. Avec les chaleurs, ce sont des déchets alimentaires, des odeurs d'urine et autres..." confie cette fidèle lectrice d'info-chalon.com, très remontée. "En fait ce qui me dérange, c'est la différence de traitement, entre deux rues côte à côte. La rue Jules Malfroy est quand même très utlisée dans le secteur. Je trouve que l'image est déplorable".