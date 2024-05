XPO Logistics Sevrey rejoint le mouvement national de protestations

CFDT, CFTC, cgt, FO ont lancé un appel national sur les tous les sites XPO Logistics autour des questions du pouvoir d'achat des salariés. 13e mois, augmentation généralisée des salaires, prime, mutuelle et conditions de travail sont au coeur des négociations. Des doléances qui viennent se placer au coeur des résultats enregistrés par le groupe sur l'année écoulée avec un chiffre d'affaire qui avoisine 1,3 milliards d'euros et une croissance à deux chiffres sur son volume d'activité. Même si l'entreprise travaille au développement des transports décarbonés, les salariés demandent à la direction "d'investir dans les salariés". Les salariés pointent les redistributions aux cadres au détriment de l'ensemble des salariés du groupe. "Les seuls 14 plus haut dirigeants du groupe ont perçu 130 000 euros de bonus en moyenne sur 2022 en plus de leur rémunéraiton". Des situations jugées "inégales" qui ouvrent la voie à un mouvement de contestation interne qui pourrait s'intensifier.

Laurent Guillaumé