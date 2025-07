L'école du Devoir fête le départ de sa directrice Christelle Remond

Après 21 ans de bons et loyaux services en tant que directrice d'établissement, Christelle Remond va prendre la responsabilité du Service d'Accueil et d'Aide au Recrutement (SAAR) pour les quatre diocèses bourguignons à la rentrée prochaine.

Avant l'école du Devoir, elle a été à la tête de quatre établissements en région parisienne, dans le Loiret et à Givry.

Elle aura pour mission de recruter, former et accompagner les enseignants suppléants du 1er et du second degrés pour les établissements scolaires, en lien avec les Directions Diocésaines et le Rectorat de Dijon.

«Je serai basée à la maison diocésaine de Saint Désert, mais mon poste m'amènera à me déplacer sur les quatre départements pour des réunions, des formations et accompagner les équipes», nous explique Christelle.

Sa successeure s'appelle Karine Gronfier-Moreau, elle dirige actuellement l'école Sainte-Marguerite à Charolles. Elle prendra ses fonctions après le repos estival.

«J'ai passé cinq années merveilleuses à l'école Le Devoir avec une équipe dynamique, sérieuse, joyeuse et bienveillante. Je m'en vais après de belles réalisations de rénovation et d'aménagement de la Cour Bernollin. Les projets resteront vivants et je suis certaine que la nouvelle cheffe d'établissement saura prendre le relais», ajoute la directrice.

C'est entourée de son équipe que cette dernière a fêté le vendredi 4 juillet 2025 son pot de départ dans la joie, en chansons et non sans émotions.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati