"45 jours à l'Assemblée Nationale et déjà 12 interventions" pour Sébastien Martin

"En 45 jours de présence à l'Assemblée Nationale, je suis déjà intervenu à 12 reprises" insiste Sébastien Martin, histoire de mieux faire la comparaison avec son prédécesseur Arnaud Sanvert, "c'est plus que mon prédécesseur en 8 mois". Celui qui officie toujours en qualité du Président du Grand Chalon, compte tenu du recours déposé par Alain Cadiot, devant le Conseil Constitutionnel, s'est vu dans l'obligation de réorganiser complètement son emploi du temps et son équipe. Plusieurs membres du cabinet du Grand Chalon ont vu leurs contrats de travail redimensionnés à temps partagé entre l'intercommunalité et l'assistance parlementaire.

Côté groupes de travail, le désormais député de la circonscription a fait le choix de se diriger sur les questions "vignes et vin, énergie, attractivité économique, industrie de la déffense, spectacle arts vivants, économie circulaire, industrie du luxe, simplification administrative", autant de sujets avec d'étroits liens avec la circonscription, insiste Sébastien Martin.

Côté groupe d'amitiés, Sébastien Martin s'est dirigé vers la République Tchèque, "pays avec lequel j'entretiens une vraie affection", le Canada, le Portugal, la Croatie, l'Italie, la Chine ou encore le Liban et les Etats-Unis, "mais je vous rassure, ça ne sous-entend pas des voyages dans chacun de ces pays".

Cumul des indemnités ?

A la question que bon nombre de lecteurs se posent, Sébastien Martin s'est voulu très clair, "avec le recours devant le Conseil Constitutionnel, je percçois juste mon indemnité de député. En aucun cas, je perçois celle du Grand Chalon, et ce n'est pas une question d'écrêtement des indemnités parlementaires. On peut dire que je suis bénévole du Grand Chalon".

"Les choses auraient sans doute été différentes si nous étions en début de mandat, mais j'ai la chance d'avoir notamment Dominique Juillot sur lequel je peux me repose" insiste Sébastien Martin. "Député, est une fonction dans laquelle je m'épanouis beaucoup. La circonscription ne pouvait pas se permettre d'avoir une député en apprentissage. J'ai plongé dans le grand bain directement avec des dossiers clés pour le territoire très mobilisateur. C'est un exercice très passionnant".

"J'ai multiplié les rencontres avec les ministres, sur un certain nombre de sujets comme ceux portant sur les gendarmeries, les effectifs des commissariats de police de Chalon sur Saône ou Montceau les Mines, le centre éducatif fermé de Varennes le Grand dont une grande annonce devrait venir en septembre mais aussi sur la RCEA avec le bouclage des financements pour la 2X2 voies de la zone-sud. Il fallait accélérer parce que le dossier prenait du retard. Sur l'hôpital de Montceau les Mines, j'aimerai que le ministre de la santé vienne faire un point dessus". Formation des infirmiers, ordre des avocats avec "quelques soucis de fonctionnement au tribunal de Chalon sur Saône, "je suis rentré à plein dans mon mandat de député, "cette semaine, c'était tous les soirs jusqu'à minuit, en séance de nuit. Je suis un peu moins de maître de mon agenda, et j'avoue que c'est là, une complexité à gérer, avec des séances de nuit qui s'éternisent, surtout là en fin de session. Je tiens à respecter mes jours de permanence vis à vis des administrés

"Oui j'ai voté la loi Duplomb"

Si Sébastien Martin revendique "une vraie liberté parlementaire" parfois en nette discordance avec son group politique, à l'image d'un certain nombre de votes démontrant cette volonté, sur la loi Duplomb très décriée, le député de la 5e circonscription de Saône et Loire a voté comme ses homologues du RN, de l'UDR, LR et de Renaissance. "Je n'ai pas caché qui je suis. Je suis totalement transparent. Il y a des électeurs qui ne pensent pas comme moi et qui ont voté pour moi. On ne va pas me demander pour autant d'être militant écologiste ou socialiste. On ne peut pas faire en sorte que l'agriculture française lutte à armes inégales avec ses partenaires européens. On est sur une transposition européenne qui ne se fait pas ailleurs. L'utlisation des néonicotinoïdes est autorisée par la loi mais ça renvoie des conditions d'utilisation très restrictives, pour des filières qui n'ont pas d'autres solutions. Ce n'est pas une utilisation généralisée. Je ne suis pas garant des contrôles mais les critères d'application sont l'exception. Il s'agira de permettre cette utilisation comme dans d'autres pays européens de manière précise et exceptionnelle. Le texte sort d'un compromis. Ce sont des utlisations temporaires données par cycle".

"L'agriculure n'a pas qu'une fonction d'aménageur du territoire" rajoute Sébastien Martin lorqu'on l'interpelle sur les nouveaux seuils octroyés dans le cadre d'élevage intensif, notamment de la volaille. "C'est une activité économique à part entière, qui doit avoir une compétitivité. Il faut trouver le juste équilibre tout en faisant en sorte qu'on ait toujours des agriculteurs et de l'agro-industrie. On a un peu oublié dans ce pays que l'agriculture est une activité économique. On ne peut pas mettre des boulets à certains et pas à d'autres. Je n'ai qu'une seule obsession, c'est d'être digne de la confiance accordée et c'est d'être raccord avec qui je suis."