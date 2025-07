La gendarmerie appelle à la vigilance, de faux gendarmes se sont introduits chez des particuliers en Côte d'Or

Communiqué de la gendarmerie de Côte d'Or

Nous vous signalons un fait préoccupant survenu très récemment sur le secteur de Montbard.

Deux individus, se présentant comme des gendarmes, ont effectué une fouille complète d’un domicile en présence des occupants, sous prétexte d’une intervention officielle.

Les deux hommes, d’environ 30 ans, de forte corpulence, de type européen, étaient vêtus de tenues évoquant celles de la gendarmerie (insignes « G.I.E. » visibles) et ont exhibé une carte professionnelle pour légitimer leur présence. Leur passage a duré environ 30 minutes, au cours desquelles plusieurs meubles ont été fouillés. Ils viennent de quitter les lieux.

Il s’agissait très probablement d’usurpateurs, opérant sous une fausse qualité.

En cas de doute, ne laissez jamais pénétrer qui que ce soit à votre domicile, même si la personne prétend être un agent des forces de l’ordre.

Nos conseils pour éviter ce type d’agissement :

– Demandez systématiquement la présentation d’une carte professionnelle et contactez immédiatement le 17 pour faire vérifier l’identité des personnes.

– En cas de doute ou de comportement inhabituel, refusez l’accès au logement et contactez immédiatement les forces de l’ordre.

– Ne vous fiez pas uniquement à l’uniforme ou à une carte professionnelle, celles-ci peuvent être contrefaites ou utilisées frauduleusement.

APPELEZ LE 17 SANS ATTENDRE EN CAS DE SITUATION SIMILAIRE

Une intervention rapide peut permettre d’interpeller les auteurs encore dans les environs et d’éviter qu’ils ne reproduisent ces actes ailleurs.

Votre signalement peut éviter d’autres victimes.

Restons vigilants.

Merci de partager cette information autour de vous, notamment avec les personnes isolées ou vulnérables.