Enterrement de vie de jeune fille : Pour Valérie, le mariage c’est pour bientôt

Le clin d’œil info-chalon

Vu samedi 12 juillet à 11 heures30, Place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône, Valérie Renond (au milieu sur la photographie), 37 ans, technicienne de surface à la piscine, originaire de Chagny, qui va se marier avec Dominique Ducrot, 59 ans, ouvrier à l’éléphant bleu, originaire de Chagny qu’elle fréquente depuis 16 ans et père des ses trois enfants, avait organisé son enterrement de vie de jeune fille entourée de Séverine et Estelle ses sœurs (témoins de mariage) et de ses amies.

Le mariage de Valérie est prévu le 2 août à 15 heures à la Mairie de Chagny.

info-chalon adresse ses sincères félicitations aux futurs mariés!

(Si vous aussi, vous organisez votre enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon à Chalon-sur-Saône, merci d’envoyer un petit SMS au 06 25 69 67 07 en fixant le lieu et l’heure du rendez-vous)

J.P.B