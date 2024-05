L'ancienne secrétaire d'Etat, Marlène Schiappa et son compagnon Matthias Savignac affichent leurs vacances en Saône et Loire

Quand on dit qu'il fait bon vivre en Saône et Loire ! Marlène Schiappa ne s'est pas trompée en choisissant notre département pour ces quelques jours de repos.

Avec son compagnon Matthias Savignac, l'ancienne Secrétaire d'Etat chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative a fait le choix de la Saône et Loire pour ces quelques jours de repos... et pour le coup, on ne peut pas lui en vouloir. Une rapide visualisation de sa vidéo partagée sur les réseaux sociaux permettra de reconnaitre Chalon sur Saône et la Place de l'hôtel de ville mais aussi un clin d'oeil à Pierre de Bresse.

L.G