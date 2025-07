L’Agent Automobile : une nouvelle adresse pour vendre votre voiture en toute sérénité !

Après 6 années d’expérience chez BMW, à côtoyer les exigences du marché automobile, Antoine Chalas a décidé de franchir une nouvelle étape en créant sa propre société : L’Agent Automobile.

Installée à Sevrey – Chalon, L’Agent Automobile est une nouvelle entreprise locale pensée pour répondre aux besoins des particuliers souhaitant vendre leur véhicule en toute sécurité, sans stress et en toute confiance.

Car vendre une voiture soi-même peut vite devenir une tâche complexe : appels, rendez-vous, négociations, paperasse… Avec L’Agent Automobile, Antoine Chalas s’occupe de tout. De l’évaluation du prix de vente à la mise en ligne des annonces, en passant par la gestion des visites, des démarches administratives et de la transaction, vous n’avez plus rien à gérer. Votre véhicule est entre de bonnes mains.

Un service 100 % personnalisé, transparent et sécurisé

Grâce à son expertise du secteur automobile, Antoine propose un accompagnement sur-mesure, honnête et rigoureux. Que vous vendiez un véhicule récent ou plus ancien, chaque dossier est traité avec professionnalisme, pour garantir à la fois une bonne visibilité du véhicule et une transaction fiable.

Rendez-vous au 9 rue des Loches à Sevrey (juste derrière Harley-Davidson).

Contact : 03 85 41 18 83