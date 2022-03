RANDONNEE - Le GR69 est lancé...

Le GR®69 La Routo® est un itinéraire pédestre reliant la plaine de la Crau à la Vallée de la Stura en Italie. L'itinéraire rejoint la Haute Provence par St-Jurs puis traverse Digne-les-Bains pour atteindre la Vallée de la Blanche par les villages du Vernet et de Seyne-les-Alpes. Au total, 7 des 33 étapes de l'itinéraire traversent le territoire. Dès le printemps et durant tout l'été, venez parcourir les chemins de la transhumance et découvrir des paysages à couper le souffle ! Cet itinéraire sera aussi l'occasion d'appréhender le métier de berger à travers musées, écomusées et lieux d'élevage.

Le GR®69 La Routo® est un projet franco-italien ayant pour objectif le développement des territoires autour de la pratique de la transhumance et de l'itinérance touristique.

Derrière l'élaboration de ce projet de Grande Randonnée se cachent des amoureux de leur territoire désireux de le faire découvrir dans la douceur et le respect du patrimoine.