Les orages arrivent... et la pluie va s'installer au moins une semaine en Saône et Loire

Le front orageux s'approche de la Saône et Loire. A partir de mardi, "une perturbation active devrait traverser le pays entre ce lundi et mercredi, et donner d’importants cumuls de pluie autour du golfe du Lion. Elle sera suivie d’une masse d’air plus frais. L’atmosphère restera instable jusqu’en fin de semaine, avec des averses et des températures un peu timides pour la saison, en particulier au sud" précise Météo France dans ses prévisions hebdomadaires. "Dès jeudi, la goutte froide atlantique (dépression dans les couches supérieures de l’atmosphère associée à de l’air froid) va glisser plus franchement sur le pays, et s’attarder jusqu’en fin de semaine. Elle occasionnera un temps instable, avec des averses orageuses par moments et par endroits, et un peu frais pour la saison, les déficits de température étant plus marqués dans le Sud."