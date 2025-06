Une semaine parsemée de risques orageux en Saône et Loire .. avec un nouveau pic de chaleur mercredi

Une accalmie de courte durée puisque un nouveau pic de chaleur est annoncé mercredi prochain avec des maximales dépassant les 35°c en Saône et Loire. Du coup, les risques orageux vont se multiplier et monter crescendo au fil des jours. Les premières averses devraient frapper dans la nuit de dimanche à lundi, avant d'être plus régulière à compter de mercredi, journée la plus chargée en activité orageuse.