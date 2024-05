Une douce tentation s'installe à Chalon-sur-Saône : La Chocolaterie de Neuville ouvre ses portes dans la galerie marchande de la Thalie très bientôt !

Chalon-sur-Saône s'apprête à accueillir une nouvelle adresse gourmande qui ravira les amateurs de douceurs : la Chocolaterie de Neuville.

Nichée au cœur de la galerie marchande de la Thalie, cette chocolaterie promet de faire fondre les cœurs dès son ouverture officielle le 6 juin 2024.

Sous l'égide des passionnés Marc et Julie, les derniers préparatifs battent leur plein pour offrir une expérience unique aux visiteurs.

Des chocolats exquis, des pralines craquantes et une variété de délices sucrés sont au programme, confectionnés avec soin et savoir-faire artisanal.

Cette ouverture est le fruit d'un travail acharné et d'une vision commune de deux entrepreneurs déterminés à partager leur amour pour le chocolat avec la communauté chalonnaise. Marc et Julie, animés par leur passion, sont impatients d'ouvrir leurs portes et de vous faire découvrir leur univers chocolaté.

Que vous soyez en quête du cadeau parfait ou simplement en quête d'une petite douceur pour égayer votre journée, la Chocolaterie de Neuville promet une expérience gustative inoubliable, où chaque bouchée est une invitation au plaisir.

Rendez-vous le 6 juin pour plonger dans un monde de saveurs et de délices à la Chocolaterie de Neuville, votre nouvelle adresse gourmande à Chalon-sur-Saône, au sein de la galerie commerciale de la Thalie !

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10h à 19h

