Contes sacrés, sacrés contes, Emmanuelle Lieby était à l’église Saint Paul Apôtre de Chalon sur Saône, Pour « la nuit des églises ».

Dans le cadre de « La nuit des églises », par une fin d’après-midi dominicale et caniculaire, c’était un pur bonheur d’être accueilli à l’église Saint Paul Apôtre de Chalon sur Saône, par le Père Jean Patrick Le Chaix, Emmanuelle Lieby et son mari Guy.

Emmanuelle Lieby, conteuse depuis 25 ans, qui aime à « raconter des histoires » et comme elle le stipule si bien, « vous avez des oreilles, ça tombe bien, j’ai des choses à vous faire entendre », avait choisi un thème bien approprié pour ce lieu, des contes sacrés, de sacrés contes.

Le thème était donné autour de 7 contes, entremêlés d’interludes chantés (et oui, Emmanuelle chante aussi et pas si mal que ça !!!).

Du contes, des chants, du sacré, du profane, de la drôlerie, des mimiques à n’en plus finir…

Tout commence par :

*Un crâne humain, sur un lit d’algues, sur une plage, découvert par un pêcheur !

« Crâne, mon ami le crâne, qui t’a conduit jusqu’ici ?

Et le crâne de répondre « c’est Dieu »

Le pêcheur tout interloqué, court chercher le roi et repose la question au roi…

« Crâne, mon ami le crâne, qui t’a conduit jusqu’ici ?

Que nenni, point de réponse !

Les mots et les phrases se sont envolés lors de cette soirée. Une parole belle et bonne !

Intermède chanté par Emmanuelle : Quelle heure est-il, il est midi ! Qui te l’a dit ? La p’tite souris. Où est-elle ?

Dans la chapelle ! Que fait-elle ? De la dentelle. Pour qui ? Pour les dames de Paris en souliers gris. Belles Dames de Paris, donnez-nous vos souliers gris pour aller au Paradis !

* Frère Anselme est jardinier à l’abbaye, il aime à s’occuper du jardin de simples et jardine suivant les préceptes de Sainte Hildegarde de Bingen, une Abbesse Allemande du Moyen Age, mystique et visionnaire sur l’origine des maladies et de leur traitement, ses préconisations étaient basées sur les plantes, les épices, la musique. Un message spirituel et thérapeutique.

Dans le miel des traces du jardin d’Eden, dans le pollen, le souffle divin, la sauge au jardin…

Frère Anselme découvre le jardin céleste, une rivière de parfum de roses mêlé à celui du jasmin, la magnificence de la nature.

Les contes se mêlent au chants, dans une fluidité, qu’Emmanuelle maîtrise à la perfection.

Interlude chanté : Ma maison est un gland, mon univers est un chêne géant, je me promène entre les deux sur la barque du temps.

*Marie Déroche, Saint Léger sous Beuvray.

La Vouivre et son trésor…des histoires de bonnes femmes, des histoires qui n’existent pas !

Elle va l’avoir pour elle seule le trésor de la Vouivre, au pied du Mont Beuvray ! Parce que c’est cette nuit, la nuit de Noël, que la bête délaisse son trésor !...

*Un homme vivant seul, qui n’a jamais eu de chance en aucune circonstance !

Et le voilà à aller voir un vieux sage pour l’aider à la retrouver…

Sa chance lui ayant échappé, encore une fois, il arrive devant ce dernier, crotté, puant, piqué par des abeilles.

S’en suit une histoire de rencontre avec un loup…

Entracte musical : Plouf, plouf, je suis chrétien, je mange du pain, de la saucisse et du boudin, la limonade me rend malade, mais le bon vin me fait du bien.

*Noé dans la tempête, sur son arche. Lorsque cette dernière s’arrête, il s’aperçoit que son bateau est planté sur un piton rocheux, qui n’est autre que le Mont Afrique à Dijon !

De la légende, de l’humour, de l’agitation, des trépidations…

Intervalle chanté : Buvez un peu, vous serez joyeux, buvez beaucoup, vous serez à moitié saoul, buvez trop, vous deviendrez idiot !

*Marie au catéchisme. La question qui est posée, « à quel moment Adam et Eve ont-ils quittés le Paradis ? Et Marie de répondre « pas avant le mois d’août, parce qu’avant, les pommes ne sont pas mûres !!! »

Pour le mot de fin, c’était une chanson relatant le martyre de Saint Catherine…histoire trop triste, Emmanuelle ne la recommencera pas !

Et non, ce n’était pas tout à fait la fin, une petite dernière…

*Vincent au paradis. Il s’ennuie et broie du noir, il a le cafard ! Ca fait trop longtemps qu’il est au paradis, il veut voir du pays. Il descend donc sur terre et tout naturellement commence par la Bourgogne !

Si vous êtes curieux de découvrir ces histoires en entier, et bien d’autres contes ou balades contées, il vous suffit de suivre les pérégrinations d’Emmanuelle.

https://emmanuellelieby-conteuse.fr/

facebook https://www.facebook.com/emmanuelle.lieby1



Mary Popp’s