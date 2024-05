La mise en garde de la gendarmerie de Saône et Loire sur un individu s'annonçant de la part de la CCI

Mise en garde arnaque à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or -Saône-et-Loire.

Des entrepreneurs de Saône-et-Loire ont été contactés téléphoniquement par une personne qui se présente sous le nom de M. Antoine LEGRAND, (numéro d'appel 0756924820) et exerçant à la Chambre de Commerce et d'Industrie (sans préciser quel site ou service).

Cette personne dit faire une mise à jour du Registre des Bénéficiaires Effectifs (mission demandée par l’ETAT !) ou une mise à jour des données de l’entreprise.

Pour cela, elle demande au client de fournir une copie de leur CNI et de faire un selfie ! Et propose d’adresser un lien pour transmission des éléments.

Conseils :

La CCI de Côte d'Or et Saône-et-Loire rappelle que la déclaration des bénéficiaires effectifs est faite à la demande du Greffe du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, lors de son immatriculation au RCS et lors de certaines formalités modificatives.

Les CCI ne sont en aucun cas à l’origine de cette campagne téléphonique. Il ne faut surtout pas répondre ou donner suite à cet appel au risque, outre de payer une somme indue, de vous exposer au vol de vos données personnelles, professionnelles ou de vos données bancaires.