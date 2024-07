La réouverture du Pont Saint Laurent est avancée de quelques jours

Au total, ce sont 37 pierres nécessaires à la réfection complète de l'obélisque foudroyé le 24 août dernier. Les travaux pris en charge intégralement par le Conseil départemental de Saône et Loire auront coûté 64 000 euros. Depuis lundi dernier, l'entreprise SLTS, domiciliée de Saint-Martin Belle Roche, et spécialisée dans ce genre de rénovation, est à l'oeuvre. Compte-tenu de l'avancée des travaux, le Pont Saint-Laurent rouvrira au plus tard mercredi soir, sans doute même un peu avant, si les choses avancent aussi bien. Gilles Platret et Sébastien Martin ont tenu à faire un point d'étape sur cet ouvrage d'art, qui fête son 70e anniversaire. Pour rappel, il avait été dynamité par les Allemands pendant l'Occupation, au même titre que le Pont des Dombes et le Pont Jean Richard, a rappelé Gilles Platret, en fin connaisseur du sujet.

Le pont avait été reconstruit dans un tout autre aspect que celui d'origine en 1954. "Ce sont des pierres qui devaient servir à la construction d'un bâtiment à la gloire de l'Allemagne Nazie, qui ont été confisquées à la Libération" a aussi rappelé en guise d'information historique, le maire de Chalon sur Saône.

L'entreprise SLTS a fait appel à la même carrière que celle d'origine, à savoir la carrière d'Euville dans la Meuse, avant que les pierres soient taillées à la carrière de Saint-Martin Belle Roche.

Une "inauguration-anniversaire" officielle du Pont viendra s'associer aux festivités des 80 ans de la Libération de Chalon au mois de septembre prochain. En tant que Vice-Président du Conseil départemental de Saône et Loire, Sébastien Martin a tenu à remercier l'ensemble des services départementaux pour le suivi de chantier.

Laurent Guillaumé