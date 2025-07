CANICULE - La climatisation nous rend-elle malades ?

Contre les vagues de canicule qui s'abattent actuellement sur l'Hexagone, chacun y va de ses petites astuces : bouteilles d'eau glacée, ventilateur, brumisateur et, pour les plus chanceux, climatisation…

Dans les bureaux, les magasins et même à la maison, les blocs tournent en effet à plein régime, relançant le débat sur leurs potentiels dangers sur notre santé. Alors oui ou non, les climatiseurs nous rendent-ils malades ? On casse le mythe…



UN AFFAIBLISSEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Non, la climatisation ne peut pas nous rendre malade à proprement parler. En effet, pour s'enrhumer, avoir la grippe, la gastro-entérite ou encore par exemple le Covid, un agent pathogène (virus ou bactérie) doit pénétrer dans notre organisme. Or, la clim' ne produit pas d'air mais se contente de le rafraîchir et de le faire circuler dans la pièce.

En revanche, la climatisation peut favoriser la propagation des virus avec les courants d'air. Plus encore, en cas de manque d'entretien des blocs, une prolifération des bactéries (mais aussi des allergènes) est possible dans les installations qui contiennent de l'eau ou dans les filtres. Enfin, si le froid ne peut pas nous rendre malade, il peut néanmoins affaiblir notre système immunitaire sur la durée, nous rendant plus vulnérables face aux virus. Enfin, les climatiseurs ont tendance à assécher les muqueuses (yeux, nez, gorge), dont le rôle est justement de filtrer les poussières, les bactéries et les allergènes. Mieux vaut donc ne pas en abuser et veiller à leur bon entretien.