Avec les chaleurs estivales, l'adaptation de votre repas est la clé pour supporter la canicule

Transpiration excessive, fatigue, déshydratation… les effets de la chaleur sont multiples pour le corps. Pour mieux supporter ces épisodes caniculaires de plus en plus nombreux, il est essentiel de revoir ce que l'on met dans son assiette. Découvrez les bons réflexes à adopter.



DES EFFETS DIRECTS SUR LA SANTÉ

Lorsqu'il est agressé par la température, notre organisme active des mécanismes de thermorégulation qui lui permettent de compenser : c'est le phénomène de sudation ou de transpiration. Selon Santé publique France, quand ces mécanismes n'arrivent plus à assumer leur rôle, des pathologies se manifestent. On souffre d'insolation, de crampes, de déshydratation ou encore de malaises qui peuvent parfois conduire au décès.

En plus de ces dangers, le coup de chaud peut aussi entraîner l'hyponatrémie. « Cela représente une complication grave souvent méconnue : il s'agit d'une diminution de la concentration de sel dans le sang, qui peut résulter d'un apport excessif d'eau par rapport au sodium (sel), ou d'un excès de perte de sel par rapport à l'élimination en eau. Elle peut être favorisée par l'âge, certaines maladies chroniques et certains traitements médicamenteux » , détaille le ministère de la Santé.



L'ALIMENTATION EST LA CLÉ

En plein été, vous manquez peut-être d'appétit mais bien se nourrir et s'hydrater reste important ! Il faudrait boire entre 2,5 et 3 litres d'eau par jour. Cela correspond à environ 8 à 10 verres, voire plus selon le niveau d'activité physique et l'exposition au soleil. Attention, le mécanisme de la soif est altéré chez les personnes âgées, d'où la nécessité de boire même si on n'en ressent ni le besoin ni l'envie.



Dans l'assiette, on privilégie les aliments gorgés d'eau et les crudités. Concombre, salade et tomates seront vos meilleurs amis. Pour celles et ceux qui souffrent de pathologies inflammatoires, on peut faire cuire certaines crudités ce qui va modifier leur texture et les rendre plus digestes. Les féculents restent aussi les bienvenus mais consommés froids : pâtes ou pommes de terre par exemple… On mise donc sur des repas légers comme les salades composées, les soupes fraîches (gaspacho, velouté) et les protéines légères comme le poisson, le blanc de poulet ou les légumineuses.

Pour la touche sucrée, on se fait plaisir avec les fruits de saison : pastèque, melon, fraises ou encore pêches. On limite en revanche la consommation de caféine et d'alcool, qui aggravent la déshydratation.



Marion Chaix



LE MENU TYPE POUR UNE JOURNÉE DE CANICULE !

1/ Au petit-déjeuner, on privilégie un bol de flocons d'avoine ou de muesli avec du lait ou un yaourt nature, un mélange de fruits frais riches en eau, un thé ou une infusion tiède.

2/ Pour le déjeuner, on réalise une salade composée. Par exemple : quinoa, concombre, tomates cerises, viande blanche (ou pois chiche pour les végétariens), fêta, herbes fraîches, le tout accompagné de pain complet. Un duo de fruits frais sera parfait en dessert.

3/ Pour le dîner, on opte pour un gaspacho maison (tomates, poivrons, concombre, ail, huile d'olive, basilic) et du poisson froid (thon, filet de saumon…) ou un œuf dur. En dessert, on déguste une compote fraîche.