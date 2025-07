GOLF : Corentin Besse et Judicael Lambert au palmarès de la coupe Monsieur Store 2025

Auteur d’un final exceptionnel avec pas moins de cinq birdies sur les huit derniers trous, Corentin Besse et Judicael Lambert ont dominé la dixième édition de la coupe Monsieur Store, qui a eu lieu en ce premier samedi de juillet sur les greens du Golf de la Roseraie.

Avec une carte de 4 sous le par, la victoire ne pouvait pas leur échapper et ce, malgré le beau parcours de Philippe Marc et de Faustine Planté, qui ont joué le par et qui ont donc terminé à quatre coups des vainqueurs. La troisième place revenant à Hélène Bouyssou et à Christophe Choureau, dont les trois birdies au début du retour n’ont pas suffi pour remonter au classement et qui ont fini à cinq coups des gagnants. A noter la belle performance de Frédéric Laugier, le trésorier du club, et d’Eric Morin, l’ancien manager du Golf de la Roseraie, qui se sont classés quatrièmes et qui se sont adjugés brillamment le net.

80 participants au départ

Si l’on ne doit faire qu’une compétition dans la saison, c’est bien la coupe Monsieur Store. Bien évidemment pour l’aspect sportif mais aussi pour l’ambiance que Rémi Molard, le directeur de l’agence chalonnaise, et sa drôle d’équipe savent mettre tout au long de la journée et pour l’accueil qu’ils savent également réserver aux participants. Les golfeurs chalonnais et de la région l’ont bien compris depuis maintenant dix ans et chaque année ils sont nombreux. En 2025 ils ont été quatre-vingts à s’élancer en shot gun sur le coup des neuf heures. Venus de Chalon, ainsi que d’Avoise, de La Commanderie, de Méribel, de Montceau et même du golf varois de Valgarde.

Après l’effort, le réconfort, les concurrents se sont retrouvés pour un repas, offert par le sponsor, concocté par le traiteur rullyotin Cook and Styles et servi le long du practice afin de profiter d’ombrages bienvenus.

Disputée en scramble à 2, la coupe Monsieur Store comptait pour le 4e tour de la Partenaire’s Cup 2025. Troisième, Garage des Chavannes conserve sa 1re place avec 484,5 pts. Victorieux de la manche, Monsieur Store, se rapproche du leader avec 465,5 pts. Enfin FKT digit demeure 3e avec 407 pts mais voit Mercedes-Benz revenir dangereusement avec 397,5 pts.

Les résultats

Brut : 1. Corentin Besse (Chalon) - Judicael Lambert (Chalon) 40, 2. Philippe Marc (Chalon) - Faustine Planté (Chalon) 36.

Net : 1. Frédéric Laugier (Chalon) - Eric Morin (Chalon) 48, 2. Hélène Bouyssou (Chalon) - Christophe Choureau (Chalon) 44, 3. Philippe Marc (Chalon) - Faustine Planté (Chalon) 44, 4. Corentin Besse (Chalon) - Judicael Lambert (Chalon) 43, 5. Lucie Martino (Chalon) - Jacques Boissard (Chalon) 43, 6. Franck Cussemane (Chalon) - Maryse Robert (Chalon) 43, 7. Régis Routaboule (Chalon) - Michel Chouet (Chalon) 42, 8. Françoise Lartaud (Chalon) - Jean-Luc Lartaud (Chalon) 42, 9. Louis Morland (Valgarde) - Yann Morland (Chalon) 42, 10. Claude Fieux (Chalon) - Brigitte Meslin (Chalon) 42.

Gabriel-Henri THEULOT