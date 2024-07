Avis aux belles âmes : quatre chatons abandonnés vous attendent à la clinique Vétélios de Chatenoy-en Bresse

Ce n’est pas un mythe, chaque année, ce sont plus de 100 000 animaux domestiques qui sont malheureusement abandonnés.

Ce matin, à Chatenoy-en-Bresse, c’est une dame ; visiblement bien pressée ; qui a « largué » une boîte en carton scotchée sans laisser son nom à l’accueil de la clinique vétérinaire chatenoyenne.

C’est avec stupeur que le personnel de la clinique Vétélios a découvert à l’intérieur une fratrie de 4 petits chatons apeurés.

« Ils étaient farcis de puces, nous les avons directement déparasités ce matin. Les chatons ont entre un mois et un mois et demi et mangent leur pâtée seuls » a confié le Docteur Ernelle Thiercy à Info Chalon.

La petite bande de chatons est composée d’une femelle tricolore, d’un mâle crème, d’un mâle crème et blanc et d’une femelle tigrée tricolore et attendent de trouver un doux foyer pour les accueillir.

Pour plus d’informations, contactez la Clinique Vétélios de Chatenoy-en-Bresse au 03.85.42.75.91.

Amandine CERRONE.