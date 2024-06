En participant à « Canards sur Saône », la course caritative du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, tentez de gagner une voiture KIA

Dans un peu moins de trois mois, le dimanche 15 septembre, à 15 heures très précises, des milliers de petits canards jaunes en matière plastique, poussés par le courant, descendront la Saône, du quai Sainte-Marie au quai des Messageries, à l’initiative du rotary-club Chalon Bourgogne-Niépce.

Depuis de nombreuses semaines tous les membres du club service chalonnais sont en effet mobilisés pour assurer la réussite de leur action « Canards sur Saône », deuxième du nom, qui bénéficie du soutien comme partenaire majeur du groupe Guillet Automobiles, concessionnaire de la marque sud-coréenne KIA dans le Chalonnais.

Un exemple en la matière

Ce lundi après-midi, son directeur général Xavier Nottin a accueilli sur le site de Saint-Marcel pour un point presse Gilles Platret, maire de Chalon, le docteur Michel Françoise, chef du service de pédiatrie au centre hospitalier William Morey, ainsi que Patrice Di Ilio, président du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, et Fabienne Paris, responsable de la commission d’organisation. Xavier Nottin n’a pas manqué de souligner qu’il était important pour le groupe Guillet Automobiles de participer aux actions caritatives locales et que « Canards sur Saône » faisait figure d’exemple en la matière. Grâce à ce partenariat, le premier prix de la course, longue de 480 mètres, sera une KIA Picanto neuve.

Dix euros les trois canards

Alors, pour tenter de gagner cette magnifique voiture, rien de plus simple… Il suffit d’« adopter » un ou plusieurs canards, moyennant la somme de 4 € pour un et de 10 € pour trois, auprès du stand tenu pour l’occasion par les rotariens et leurs familles lors des marchés hebdomadaires, ou dans le hall du centre hospitalier William Morey ou encore dans le cadre d’événements, tels que le Festival des montgolfières de Chalon et de la Côte chalonnaise les 21 et 22 juin, « Confluence en Fête » le 30 juin à Verdun-sur-le-Doubs, le Rallye Bourgogne Côte chalonnaise le 6 juillet, et la grande braderie du centre-ville le 14 septembre.

Trois projets envisagés en 2024

La première édition de « Canard sur Saône » en juillet 2018 avait permis d’améliorer le quotidien des enfants malades du centre hospitalier William Morey, en finançant des voiturettes électriques pour emmener les dits enfants au bloc opératoire de façon moins stressante, des casques de réalité virtuelle pour les distraire de leur quotidien, l’équipement complet du salon des parents du service de pédiatrie et une grande campagne d’information sur le rétinoblastome auprès des jeunes mamans et des équipes médicales de la maternité en collaboration avec l’association Rétinostop.

En organisant une seconde édition, le président Di Ilio et ses amis se sont lancés pour objectif le financement de trois beaux projets à l’hôpital William Morey : l’équipement d’une salle de sport pour les adolescentes et adolescents hospitalisés, celui d’un espace sensoriel Snoezelen destiné aux jeunes autistes et l’amélioration de l’accueil des enfants victimes de violences.

Le 14 juillet 2018, en présence de Sébastien Martin, président du Grand Chalon, et de Gilles Platret, maire de Chalon, 12 000 petits canards avaient été lâchés sur les eaux de la Saône. Cette année, pour mener à bien les trois projets envisagés, le nombre des canards « adoptés » devrait être de 15 000. A trois mois du jour J, quelque 6 000 canards ont fait l’objet d’une adoption. Si vous n’avez pas encore participé à ce magnifique élan de solidarité, suivez la recommandation de Monsieur le maire « Toutes les personnes qui achètent un canard sont sûres de gagner : soit c’est un lot, soit c’est apporter son soutien aux enfants hospitalisés de notre ville ». Outre en s’arrêtant au stand du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, l’adoption est également possible en ligne sur le site internet https://www.canardsursaone.fr/

Gabriel-Henri THEULOT