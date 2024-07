Deux ou trois choses à savoir avant de récolter vos courgettes !

La courgette n'est pas le genre de légume à se faire prier. De la fin du printemps jusqu'aux premiers froids de l'automne, inlassablement, elle ne cesse de produire des fruits. À condition, bien sûr, qu'en amont, les insectes pollinisateurs aient fait correctement leur travail et que le jardinier stimule cette manne providentielle par une récolte régulière et précoce.

Comme la fillette est une petite fille, la fourchette une minuscule fourche, et la tartelette une tarte individuelle, la courgette est, comme son suffixe l'indique, une jeune courge immature. En revanche, attention, la salopette est uniquement un pantalon à bretelle et à plastron !



PAS D'INSECTES, PAS DE COURGETTES !

Étant donné sa prolifique production, la courgette fait partie des incontournables du potager. En une seule saison, elle est capable de produire cinq à sept kilos de légumes par pied. Pour cela, il faut cependant que la pollinisation naturelle soit effective, au risque de voir les embryons de fruit avorter rapidement. En tel cas, il est nécessaire de se substituer aux insectes par une action manuelle qui consiste à déposer le pollen des fleurs mâles sur le pistil des fleurs femelles à l'aide d'un pinceau.



VIVE LA JEUNESSE

La grande affaire des récolteurs de courgette, c'est la question du calibre. À l'inverse des autres légumes, il est préférable, même s'il s'agit finalement d'une histoire de goût, de récolter les courgettes tant qu'elles sont très jeunes et ne mesurent pas plus d'une vingtaine de centimètres. En effet, à ce stade, la chair est ferme et savoureuse, la peau fine, gorgée de nutriments, n'a pas besoin d'être pelée, tandis que les graines, encore immatures, n'imposent pas d'épépinage.



GROS GABARIT, PETITES DÉCONVENUES

Cela dit, il est des jardiniers qui préfèrent attendre que les fruits aient atteint une taille plus conséquente pour les récolter. Il y a sans doute dans les raisons qui motivent ce choix la fierté de récolter un légume de dimension méritoire. Il n'en reste pas moins que passé un certain stade de maturité, la peau s'épaissit et s'endurcit, la chair s'affadit et devient cotonneuse, et il vaut mieux éliminer les graines devenues trop grosses. Au final, vu ce qu'il faut retirer, il n'est pas sûr que l'on ait plus à manger dans une grosse courgette que dans une petite…



PLUS JE PRENDS, PLUS TU DONNES

Le but du pied de courgette étant de mener ses fruits à maturité afin d'assurer la perpétuation de l'espèce, tant que ses jeunes fruits lui sont retirés sans avoir pu produire de graines, il remet cent fois sur le métier son ouvrage. C'est un fait, la récolte des jeunes courgettes stimule la production tandis que la maturation des gros fruits a tendance à la réduire. Une grosse courgette de cueillie, c'est donc dix jeunes courgettes de sacrifiées. À méditer…



MANGER DES FLEURS

Un autre aspect de la récolte des courgettes consiste à se préoccuper des fleurs. Mâles ou femelles, celles-ci sont en effet consommables, voire excellentes en friture ou pochées. Les fleurs mâles, campées sur leur tige, se cueillent comme n'importe quelle fleur à bouquet. Les fleurs femelles se cueillent avec l'embryon du fruit au bout duquel elles trônent. Bien évidemment, il faut prendre garde à ne pas nuire à la pollinisation des fruits en récoltant trop de fleurs mâles d'un coup.



Benoit Charbonneau