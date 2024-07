Une bonne quinzaine de jours ensoleillés en Saône et Loire

C'est tellement rare depuis le début de l'été, qu'il est important de le crier haut et fort.

Après l'épisode orageux du week-end, Météo France prévoit une bonne quinzaine de jours bien loin de la grisaille. Les températures vont se rapprocher au fil des jours de la trentaine de degrés. Des températures bien loin des records estivaux en Saône et Loire, mais elles devraient satisfaire le plus grand nombre. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui débutent prochainement leurs vacances. Aucune ombre au tableau n'est pour le moment annoncée ... Profitez-en !