Le pire évité de justesse cette nuit à Saint-Marcel après l'incendie de logements

On ne peut que saluer la présence d'esprit d'une des locataires de ces logements situés rue Jean Henri Fabre à Saint-Marcel. Selon des informations communiquées à info-chalon.com, c'est après avoir entendu des détonations dans le garage jouxtant son habitation, que la locataire a alerté tout le monde. Les dégâts sont très importants pour ces 4 habitations à ossature bois, construites il y a une vingtaine d'années par l'OPAC de Saône et Loire. Des solutions temporaires ont été aussitôt mises en place, entre les familles et les services de la ville de Saint-Marcel. Par chance, aucun blessé n'est à déplorer, et tout le monde a réussi à s'extraire des habitations qui ont très vite pris feu. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée cette nuit. Karine Plissonnier puis Raymond Burdin, se sont aussitôt rendus sur place, afin de mobiliser l'aide des services municipaux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les origines de l'incendie, qui pourrait être électrique.

Une réunion de crise est d'ailleurs programmée ce lundi matin en mairie, afin de déterminer les suites, et mobiliser l'ensemble des services, en aide aux sinistrés.

L.G